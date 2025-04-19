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諾魯曾一度暴富 「世界最富小島」陷財務危機？竟淪落到要賣黃金護照

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
世界最小共和國諾魯，曾是人均最富裕國家。一度因磷礦開採暴富，現在卻因資源枯竭而陷入財務危機，並身處海平面上升所帶來的生存威脅中。路透
世界最小共和國諾魯，曾是人均最富裕國家。一度因磷礦開採暴富，現在卻因資源枯竭而陷入財務危機，並身處海平面上升所帶來的生存威脅中。路透

世界最小共和國諾魯，曾是人均最富裕國家，一度因磷礦開採暴富，現在卻因資源枯竭而陷入財務危機，並身處海平面上升所帶來的生存威脅中。

磷礦資源豐富的諾魯，在1907年開始發展採礦事業，此後數十年，由英國、澳洲及紐西蘭當局密集進行採礦。1968年獨立後，諾魯收回礦業的主控權，此後經濟高速成長。

「紐約時報」曾於1982年形容此島嶼為「世界最小且最富有的獨立民主政體」，並說諾魯的人均收入甚至超越因石油致富的波灣國家。諾魯面積僅21平方公里，人口約1.2萬人。

到了1990年代，磷礦資源逐漸耗盡。多年的濫採，已經毀了島嶼地面約80%的土地，只剩下形狀參差不齊的石灰岩構成物，大部分內陸區域至今難以居住。海洋生物也蒙受其害。「衛報」報導，因為磷礦開採使地表水源枯竭，當地已有40%的本土物種滅絕。

為了修復財政，諾魯轉而採取具爭議性的對策，包含成為海外稅務天堂、販賣護照，之後更與澳洲合作成立「諾魯區域處理中心」（Nauru Regional Processing Centre），收容尋求澳洲庇護的難民。

今年，諾魯再次推出「黃金護照」方案，透過出售公民身分，為海岸居民安置計畫籌集資金，因不斷上升的海平面現已威脅島民生存。總統亞定（David Adeang）對此表示：「這不只關乎生存，也關於確保未來世代能有安全、韌性及永續的家園。」

澳洲 諾魯 護照

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