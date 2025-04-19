聯手美國空襲伊朗核設施遭拒 傳以色列轉向有限攻擊

1名以色列官員和另外2名知情人士透露，儘管美國總統川普告訴以色列總理內唐亞胡，美國目前不願支持攻擊伊朗核設施，但以色列仍不排除在未來幾個月襲擊伊朗核設施。

以色列官員矢言阻止德黑蘭獲得核武，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）堅稱任何與伊朗的談判都必須以徹底瓦解其核計畫為最終目標。

美國和伊朗談判代表將於明天在羅馬進行第2輪核談判。

上述消息人士稱，過去幾個月以來，以色列向川普政府提出一系列襲擊伊朗設施的方案，其中一些選項在晚春或夏季實施。消息人士指出，這些計畫包括多種空襲和突擊行動，規模和強度各不相同，可能會使德黑蘭的核武發展計畫受挫，倒退數月、1年或更長時間。

紐約時報（The New York Times）16日報導，川普在本月稍早的白宮會議上告訴內唐亞胡，華盛頓希望優先與德黑蘭展開外交談判，因此短期內不願支持襲擊伊朗核設施。

但以色列官員現在認為，他們的軍隊可以自行對伊朗發動一次規模較小的有限攻擊，這樣就不需要美國提供太多支持。這類襲擊的規模將比以色列最初提出的計畫小很多。

目前尚不清楚以色列是否或何時會發動這類攻擊，尤其是在有關伊朗核協議的談判剛剛啟動的情況下。此舉可能會使以色列與川普的關係惡化，並可能危及美國對以色列更廣泛的支援。