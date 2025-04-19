美伊第2輪核談判將登場 伊外長：若美務實有望達成協議
美國和伊朗上週在阿曼王國就德黑蘭當局的核子計畫進行首輪磋商，雙方均稱會談富有「建設性」，兩國今天將在羅馬再次展開相關重大談判。
伊朗國營電視台今天稍早播出的畫面顯示，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）已抵達羅馬，準備和美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）進行會談，仍由阿曼擔任中間人。
美國與伊朗1週前在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行德黑蘭當局稱為「間接會談」的磋商。這是美國總統川普（Donald Trump）在第1個任期於2018年退出具里程碑意義的伊朗核協議以來，美伊這對宿敵首次進行如此高層級會談。
川普本月17日表示，他不急著對伊朗動用軍事手段，「我認為伊朗想要談判」。
阿拉奇18日指出，伊朗於首輪談判期間在美方身上「觀察到某種程度的認真態度」，但對華府的意圖仍存疑。
阿拉奇昨天在莫斯科舉行記者會時說：「雖然我們嚴重懷疑美方的意圖及動機，無論如何，我們將參與明天（19日）的談判。」
伊朗官員一向堅稱，美伊談判只聚焦核子計畫和撤銷制裁等議題。
阿拉奇還談到，如果華府克制自己「不要提出不合理和不切實際的要求」，伊朗「是有可能」和美國達成協議。他沒有進一步說明自己的意思。
根據伊朗國營電視台，伊美第2輪核談判將在伊朗當地時間今天中午（台灣時間下午4時30分）召開。
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