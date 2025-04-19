英義日開發新戰機 義大利籲英國打破自私藩籬

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，英國在共同開發新型戰機的重大計畫中，並未與義大利和日本充分共享技術，呼籲英國能打破「自私的藩籬」。

克羅塞托日前接受路透社採訪時強調「全球作戰空中計畫」（GCAP）的重要性，這項計畫的目標是要在2035年前，開發出一款採用最先進技術的飛機。

克羅塞托是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所領導右派政黨義大利兄弟黨（Brothers of Italy）高階成員，他表示共同投資時，技術分享對於「認真的關係」至關重要。

他說：「你必須打破一些自私的藩籬。義大利已徹底打破，日本也幾乎完全打破。在我看來，英國不太願意這麼做，這是一種錯誤，因為自私是國家最大的敵人。」

克羅塞托沒有具體說明英國可能保留哪些技術。

被問及克羅塞托的言論時，英國國防部指出，全球作戰空中計畫是一個「展現聯合計畫實力的典範」。

英國國防部發言人透過電子郵件聲明表示：「我們正在開發的技術和我們共同建構的能力，處於科學與工程尖端…我們將共同駕駛世界最先進的戰機飛上青天。」

英國、義大利和日本去年宣布將成立一間合資公司開發這款噴射機，這是他們2022年締結初步協議後所邁出的一步。這間公司將由英國航太系統公司（BAESystems）、義大利防衛及航太集團李奧納多（Leonardo）和日本航空機產業振興株式會社（JAIEC）分別持有33.3%股份。