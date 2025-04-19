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加拿大點名中國大陸干預內政 稱威脅北極、亞洲與台灣

中央社／ 多倫多18日綜合外電報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，在外國干涉加拿大事務方面，中國是最大的威脅之一。路透
加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，在外國干涉加拿大事務方面，中國是最大的威脅之一。路透

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，在外國干涉加拿大事務方面，中國是最大的威脅之一，也是北極地區新興的威脅，還說中國對亞洲地區，特別是台灣也構成威脅。

路透社報導，加拿大將於28日舉行大選，卡尼在昨天晚間的辯論中被問及加拿大最大安全威脅時回答「中國」。

卡尼今天在安大略省尼加拉瀑布市（Niagara Falls）記者會上被要求進一步說明時，表示加拿大必須對抗中國的外國干預威脅。他也批評中國在俄烏戰爭中與俄羅斯合作，還說中國對亞洲地區，特別是台灣構成威脅。

卡尼指出，「就地緣政治來看」，中國是最大的威脅，還說「我們正採取行動因應」。

中國駐渥太華大使館並未立即回應記者的置評請求。

隨著選戰進入最後階段，卡尼所屬的自由黨（Liberal Party）在民調中位居領先。

另一方面，加拿大與長期盟友美國也陷入貿易戰。美國對加拿大汽車、鋼鋁，以及不符合「美國-墨西哥-加拿大協定」（United States–Mexico–CanadaAgreement）的商品加徵關稅，加拿大也對美國商品回敬報復性關稅措施。

卡尼說，加拿大不會尋求採取對等金額的報復性措施，但他表示，整個全球貿易體系都在重新調整。

他表示：「與美國共同的價值觀正在轉變，因此我們的互動程度也將隨之轉變。」

他還說，加拿大有機會與世界兩大經濟體美國和中國以外的地方接觸。

卡尼說：「在歐洲、東南亞國家協會（ASEAN）、南方共同市場（Mercosur）和世界其他地方都有龐大機會，我們可以在那些地方進一步深化，我們應該，而且也會這麼做。」

加拿大 北極

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