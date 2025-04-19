美軍對葉門發動致命攻擊 青年運動稱至少80死150傷

葉門叛軍青年運動（Huthi）今天指出，美國對葉門燃料港發動攻擊，至少造成80人喪生和150人受傷，為美國15個月以來對這個伊朗在背後撐腰的武裝組織最致命的一次攻擊。

法新社報導，美軍表示對拉斯伊薩（Ras Issa）的攻擊，目標是切斷對青年運動的燃料補給和資金來源。

青年運動所屬電視頻道畫面顯示，在美國總統川普授權的最新攻擊下，引發的烈火照亮夜空。

青年運動衛生部門發言人阿拉斯巴希（AneesAlasbahi）表示，這座位於紅海（Red Sea）邊的燃料港口遭受攻擊後，救援工作仍在進行，並表示死亡人數可能還會增加。

馬西拉電視台（Al-Masirah TV）引述地方官員報導，美軍攻擊的死傷人數已達80人死亡和150人受傷。

青年運動之後宣布對以色列目標和兩艘美國航艦發動飛彈攻擊。以軍今天表示，攔截到一枚自葉門發射的飛彈。