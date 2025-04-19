施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

唐寧街（Downing Street）發言人今天指出，英國首相施凱爾（KeirStarmer）與美國總統川普通話，兩人除了商議英美間貿易問題，也討論到烏克蘭和伊朗情勢。

路透社報導，川普之前宣布對英國多數進口貨品加徵10％關稅，並對汽車和鋼鋁進口加徵較高的25％關稅後，英國希望與川普達成協議。

這名發言人說，「兩名領導人首先討論英美間正在進行且富有成效的貿易談判」，並稱施凱爾強調對自由貿易的承諾，同時維護國家利益。

這名發言人還表示，施凱爾與川普也談到烏克蘭和伊朗情勢，以及近期對葉門叛軍「青年運動」（Houthis）的攻擊行動。

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