中國續演習 美軍前印太司令籲美國放棄對台戰略模糊

前美軍印太司令部（INDOPACOM）司令哈里斯（HarryHarris）近日說，美國應該拋棄對台灣的「戰略模糊」政策，明確表態一旦中國犯台美國是否會保衛台灣。

美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes）昨天報導，哈里斯15日在總部位於夏威夷檀香山的太平洋論壇（Pacific Forum）50週年大會發表演講，「沒有哪個國家對台灣的意圖比中國更為明確」。

他表示：「我們應該同樣表明，我們永遠不允許中國左右美國的對台政策。」

哈里斯2015年至2018年擔任美軍印太司令部司令後，結束了長達40年的海軍生涯，之後他又出任美國駐韓國大使直到2021年。

哈里斯指出：「中國尋求孤立並控制台灣，這違背了美國利益。」

他引述現任美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）最近的說法稱，中國不斷增加在台灣周邊海域的軍事演習，其實並非單純演訓，而是預演實際的侵略。

哈里斯表示，他主張戰略「清晰」而不是「模糊」，是因為有3個相關方應該要知道美國是否會保衛台灣。

哈里斯認為首先是台灣，台灣應該要知道，「這樣他們才能決定是加強武裝或選擇屈服」。

他還說：「中國應該知道，好讓他們決定是否攻台。我意思是倘若中國真的侵略台灣，他們將損失數以十萬計的軍人。」

哈里斯認為的第3個也是最重要相關方，那就是美國公民。

他指出：「大家應該知道你們穿上軍服的兒女，將為台灣而戰，甚至可能犧牲性命。」