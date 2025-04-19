中國續演習 美軍前印太司令籲美國放棄對台戰略模糊

中央社／ 夏威夷威基基海灘18日綜合外電報導

美軍印太司令部（INDOPACOM）司令哈里斯（HarryHarris）近日說，美國應該拋棄對台灣的「戰略模糊」政策，明確表態一旦中國犯台美國是否會保衛台灣。

美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes）昨天報導，哈里斯15日在總部位於夏威夷檀香山的太平洋論壇（Pacific Forum）50週年大會發表演講，「沒有哪個國家對台灣的意圖比中國更為明確」。

他表示：「我們應該同樣表明，我們永遠不允許中國左右美國的對台政策。」

哈里斯2015年至2018年擔任美軍印太司令部司令後，結束了長達40年的海軍生涯，之後他又出任美國駐韓國大使直到2021年。

哈里斯指出：「中國尋求孤立並控制台灣，這違背了美國利益。」

他引述現任美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）最近的說法稱，中國不斷增加在台灣周邊海域的軍事演習，其實並非單純演訓，而是預演實際的侵略。

哈里斯表示，他主張戰略「清晰」而不是「模糊」，是因為有3個相關方應該要知道美國是否會保衛台灣。

哈里斯認為首先是台灣，台灣應該要知道，「這樣他們才能決定是加強武裝或選擇屈服」。

他還說：「中國應該知道，好讓他們決定是否攻台。我意思是倘若中國真的侵略台灣，他們將損失數以十萬計的軍人。」

哈里斯認為的第3個也是最重要相關方，那就是美國公民

他指出：「大家應該知道你們穿上軍服的兒女，將為台灣而戰，甚至可能犧牲性命。」

印太 美國公民 美軍

延伸閱讀

美軍縮編敘利亞兵力！紐時：關閉3基地、撤離數百人

數架B-1B轟炸機已抵日三澤基地 駐日美軍升級空中力量

賓州州長官邸縱火嫌犯承認「恨州長」：想用榔頭打他

倫敦北部村莊現「憤怒鳥」！約50人中招 「疑犯」肆虐數週終落網

相關新聞

740萬元到肯亞買腎 德媒揭跨國器官買賣產業鏈

德國媒體近日揭露，德國病患赴肯亞接受非法腎臟移植，支付費用高達20萬歐元，捐贈者多為高加索地區或肯亞的貧困年輕人，形成橫...

新美駐日本大使履任 強調美日需反擊「像中國這樣的國家」

美國總統川普的新任駐日本大使葛拉斯（George Glass）今天抵達東京履新時說，面對日益專斷的中國，美國和日本必須共...

專家：大陸擬派民兵喬裝漁民登釣魚台 拒絕日本控制權

知名海事安全專家吉原俊井示警，中國打算片面宣布與日本共同管轄釣魚台列嶼，進一步挑戰東京對於有爭議的釣魚台控制權，還可能派...

哈瑪斯拒以色列臨時停火提案 籲達成全面協議終戰

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天拒絕以色列的臨時停火提議，不僅呼籲達成全面性協議，以結束加薩走廊戰爭，並願意釋放所有以方...

前瑞信CEO獲黨內壓倒性支持 將角逐象牙海岸總統大位

前瑞士信貸（Credit Suisse）執行長譚天忠（Tidjane Thiam）獲得象牙海岸主要反對黨民主黨（PDCI）...

靖國神社春季例大祭在即 日相石破茂擬不參拜

日本靖國神社春季例大祭預計21日展開，日媒報導，首相石破茂向周邊人士透露，預計不會配合春季例大祭參拜神社，計劃仿照去年秋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。