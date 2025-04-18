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韓流助攻 Duolingo韓語學習人數超越中文

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
全球最大語言學習平台Duolingo上，學習韓語的人數已超越中文，成為學習人數第七多的語言。 路透
全球最大語言學習平台Duolingo上，學習韓語的人數已超越中文，成為學習人數第七多的語言。 路透

韓流影視及內容產業強勁輸出，持續席捲全球，更帶動韓語學習熱潮；現在全球最大語言學習平台Duolingo上，學習韓語的人數已超越中文，成為學習人數第七多的語言。

「朝鮮日報」報導，Duolingo執行長及共同創辦人Luis von Ahn表示，用戶對韓語興趣提升，應歸功於韓國文化輸出在全球範圍內的興起，「有了像『魷魚遊戲』這樣獲得全球性成功的內容，使得想學韓語的人數爆炸性成長。」「目前，約有550萬用戶透過Duolingo來學習韓語。」

Duolingo提供超過40種語言的學習教材，已吸引5億註冊用戶，並擁有4,000萬每日活躍用戶。該公司並於創立的十周年（2021）在那斯達克掛牌上市。目前公司市值148億美元。

瓜地馬拉出生長大的Von Ahn說，他早年的貧窮經驗與教育管道的匱乏，形塑了這間公司的基調。為了進入美國大學就讀，瓜地馬拉學生必須遠赴鄰國薩爾瓦多，並支付超過1,000美元相關費用，才能參加托福 （TOEFL）考試。

他說，「我生命中最感驕傲的時刻之一發生在八年前，當我發現來到歐洲的敘利亞難民，也在使用Duolingo來學習移民目標國的語言」「Duolingo是一個讓百萬富翁與難民，都能平等地學習語言的平台。」

瓜地馬拉 語言 難民

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