日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

日本NHK報導，日本中部長野縣當地時間18日晚間8時19分左右發生芮氏規模5.0的地震，震央位於長野縣北部，震源深度僅10公里，最大震度為5弱。幸無海嘯風險。

震度5弱的地點分別是大町市、築北村和小川村。震度4的地點為長野市、松本市、安曇野市、青木村、麻績村、生坂村、池田町和松川村。目前尚未傳出災情相關通報。

日本氣象廳指出，這是自去年元旦能登半島地震以來，長野縣首度觀測到發生震度5弱的地震。