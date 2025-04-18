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740萬元到肯亞買腎 德媒揭跨國器官買賣產業鏈

中央社／ 柏林18日專電
器官移植示意圖。圖／ingimage
器官移植示意圖。圖／ingimage

德國媒體近日揭露，德國病患赴肯亞接受非法腎臟移植，支付費用高達20萬歐元，捐贈者多為高加索地區或肯亞的貧困年輕人，形成橫跨歐非的器官販運網絡。報導引發關注後，肯亞政府宣布啟動調查並考慮關閉涉案醫院。

德國明鏡週刊（Der Spiegel）、ZDF電視台與德國之聲歷時數月聯合調查，揭露肯亞西部城市艾多瑞特（Eldoret）一間名為Mediheal的私立醫院，成為德國與其他富裕國家患者進行器官移植的熱門地點。

●病患赴肯亞移植 網路公開招攬

報導以57歲德國女子庫格勒（Sabine Kugler）為例，她早年接受腎臟移植，使用近30年後逐漸衰竭，重返洗腎療程後，轉向海外尋找醫療替代方案。

她經由名為Medlead的公司取得聯繫，一名自稱亞歷山大（Alexander）的男子透過WhatsApp提供手術計畫，包含機票、住宿與移植流程，甚至還提供「保證方案」，可在首顆移植失敗時再安排第2顆腎臟。

庫格勒坦言，曾擔心赴海外移植可能觸犯德國法律，對方則以「費用是支付給醫院，非捐贈者本人」不會觸法，安撫庫格勒的疑慮。

她最終在肯亞完成手術，與捐贈者僅在術前短暫照面，對方是一名來自高加索地區的年輕男子，庫格勒向明鏡週刊坦言，「我知道這是自私的決定，但當時別無選擇」。

根據聯合調查，多數器官捐贈者來自肯亞與高加索地區如亞塞拜然，部分來自前蘇聯國家，賣腎者每人僅獲得2000歐元至5000歐元（約新台幣7萬4000元至18萬5000元）報酬，與來自歐洲的患者需支付動輒20萬歐元（約新台幣740萬元）以上形成巨大落差。

調查指出，與外界想像不同，這類服務並非在地下進行。Medlead以德文經營網站，宣稱可在4到6週內安排腎臟移植，並將用戶導向WhatsApp對話，由無姓氏的中介直接聯繫。網站列出的波蘭公司地址實地查訪時為一處拆除工地。

Medlead同時透過社群媒體發布大量「成功案例」影片，邀請病患現身說法，主打「脫離洗腎」、「重獲新生」等口號，吸引更多西方病患赴肯亞移植。影片中多未提及手術費用與風險，僅有少數人聲稱捐贈者「出於善意」自願捐腎。

●肯亞政府回應調查 政商關係受質疑

德媒聯合報導刊出後，肯亞衛生部長杜阿勒（AdenDuale）接受當地媒體訪問時表示，對此事感到震驚與遺憾，強調政府不會容忍器官販運行為，涉案的Mediheal醫院可能面臨關閉處分。

早在2023年，國際腎臟學會（ISN）與國際移植學會（TTS）便聯名致函肯亞政府，警告Mediheal醫院可能涉及組織性器官販運。該信函由兩會共同推動的「伊斯坦堡宣言」（DICG）監督組織發出，呼籲肯亞當局正視醫療體系中日益嚴重的非法移植問題。

肯亞政府隨後指派專家小組，於同年12月前往Mediheal醫院進行實地檢查數日。檢查人員獲准調閱病歷，發現多項異常，包括外籍病患以現金付款、捐贈者多為高加索年輕男性，以及病歷資料反覆出現相同聯絡人。部分案例將捐贈者與受贈者登記為「近親」，但國籍與外觀明顯不符，疑有偽造親屬關係以規避審查。

雖然報告認定醫院存在「與器官販運相關的可疑行為」，但調查最終仍以「證據不足」為由，未採進一步行動。

調查指出，Mediheal醫院創辦人米希拉（SwarupRanjan Mishra）曾任國會議員，2024年更獲總統任命為國家疫苗研究機構負責人，政商關係密切，也引發外界對調查是否遭到干預的疑慮。

「伊斯坦堡宣言」監督機構主席穆勒（ThomasMüller）直言，肯亞已成全球器官販運最嚴重的熱區之一。當地擁有先進醫療設施，卻也普遍貧窮、制度性貪腐嚴重，為黑市交易提供理想環境。

他說：「這裡有許多盡責的醫療從業人員，但在面對產業中的犯罪結構時，往往無能為力。」

明鏡週刊評論則指出，當腎臟淪為商品，市場的供需便由雙方的「絕望」推動。在這樣的「腎臟資本主義」體系中，病患為延命支付鉅款，中介與醫師則在全球醫療不平等的現實中牟利，倫理與尊嚴被排除在外。

器官捐贈 肯亞

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