快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

俄軍海上演練射擊 日媒：疑反制日本6月射彈訓練

中央社／ 東京18日綜合外電報導

俄羅斯通知4月17日起到22日，計劃在日本所聲稱的「北方領土」周邊海域實施射擊訓練，日本外務大臣岩屋毅今天在記者會對此事表示，已經透過外交管道向俄方提出抗議。

「讀賣新聞」報導，俄羅斯規劃17日下午4時開始到22日晚間11時，在日本聲稱的「北方領土」（此區屬於日本與俄國的爭議領土）周邊海域實施射擊訓練。日本海上保安廳昨天深夜已發出航行警報，籲周邊船舶注意。

日本陸上自衛隊10日宣布，今年度起將首次在國內實施陸基反艦飛彈發射訓練；消息人士透露，陸上自衛隊預計6月在北海道舉行最初訓練。

這引發俄方反彈，俄羅斯外交部昨天宣布，已經就此事向駐莫斯科的日本大使館抗議，並主張「這是在俄羅斯遠東邊境地帶的挑釁性質軍事行動，視為對我國安全保障的潛在威脅，絕對無法接受」。

「讀賣新聞」指出，俄方在日本所聲稱的「北方領土」周邊海域附近展開射擊訓練，可能是針對日本計劃6月實施發射飛彈訓練所做的對抗措施。

另外，俄羅斯16日通知各國，當天到本月底暫停外國船隻在「北方領土」周邊海域的無害通過權。

「日本經濟新聞」報導，日本內閣官房長官林芳正昨天在記者會表示，已透過外交管道向俄方抗議，並說「這違反日本的立場，無法接受」。

根據聯合國海洋法公約，外國船舶在未從事軍事及經濟等活動可「無害通過」他國領海。

俄羅斯 日本 自衛隊

延伸閱讀

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

川普關稅衝擊 日財務大臣「深感憂心」示警：恐損害經濟復甦

台南市長黃偉哲出席日本弘前櫻花祭開幕式 期待友誼永固

星宇航空台中直飛神戶！ 今天起每日啟航日本關西地區

相關新聞

專家：大陸擬派民兵喬裝漁民登釣魚台 拒絕日本控制權

知名海事安全專家吉原俊井示警，中國打算片面宣布與日本共同管轄釣魚台列嶼，進一步挑戰東京對於有爭議的釣魚台控制權，還可能派...

哈瑪斯拒以色列臨時停火提案 籲達成全面協議終戰

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天拒絕以色列的臨時停火提議，不僅呼籲達成全面性協議，以結束加薩走廊戰爭，並願意釋放所有以方...

前瑞信CEO獲黨內壓倒性支持 將角逐象牙海岸總統大位

前瑞士信貸（Credit Suisse）執行長譚天忠（Tidjane Thiam）獲得象牙海岸主要反對黨民主黨（PDCI）...

靖國神社春季例大祭在即 日相石破茂擬不參拜

日本靖國神社春季例大祭預計21日展開，日媒報導，首相石破茂向周邊人士透露，預計不會配合春季例大祭參拜神社，計劃仿照去年秋...

三菱日聯銀行監守自盜案 被告承認起訴內容

日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）先前發生前行員監守自盜案，受害金額上看約14億日圓（約新台幣3.2億元）。東京地方法院...

以色列擬襲伊朗核設施 川普不允 美官員：談判破裂再動手

紐約時報引述白宮官員及消息人士報導，以色列原本計畫最快5月空襲伊朗核設施，並認為美國會同意。但由於美國國安團隊意見分歧，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。