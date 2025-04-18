快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

專家：大陸擬派民兵喬裝漁民登釣魚台 拒絕日本控制權

中央社／ 北京18日綜合外電報導
釣魚台列嶼示意圖。圖／路透
釣魚台列嶼示意圖。圖／路透

知名海事安全專家吉原俊井示警，中國打算片面宣布與日本共同管轄釣魚台列嶼，進一步挑戰東京對於有爭議的釣魚台控制權，還可能派海上民兵喬裝漁民登島，以強化其主權主張，從而使美國與日本的聯合應對變得更加複雜。

南華早報報導，吉原俊井是研究中國海洋戰略的權威，曾在美國海軍戰爭學院（US Naval War College）擔任教授。他告訴立場偏右派的日本產經新聞，北京也可能派海上民兵登陸釣魚台列嶼，以進一步宣示主權，此舉將使東京與華府的任何協調反應複雜化。

吉原俊井表示，中國幾乎長時間維持在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域部署海警船，包括定期進入日方認定的領海。

透過維持在釣魚台海域的存在，北京可主張日方未能有效行使行政管轄權，從而為「中日共同管轄」提供正當性依據。

吉原俊井在產經新聞15日發布的訪談中說道：「（如果）中國能夠證明自己可以在這些海域幾乎保持永久性存在，而日本對此無能為力，那麼日方實際上如何落實其聲稱擁有對這些海域的行政控制權？」

他並說，「為了實質掌控無人居住的尖閣諸島，中國也正打算派出海上民兵喬裝成漁民登島」。

美國已承諾根據1951年「美日安保條約」的規定，在日本遇襲時提供援助，但分析家認為，針對中國海警船和個人喬裝漁民登島的侵擾行徑，將平添美日做出團結一致回應措施的難度。

東京國際基督教大學（International ChristianUniversity）國際關係教授納吉（Stephen Nagy）認為，自從2013年2月一艘中國漁船在日本宮古島附近非法盜採珊瑚遭扣押、船長被捕後，北京已持續擴大使用「法律戰」。

他指出，完全掌控這些島嶼可能是北京突破「第一島鏈」更廣泛計畫的一環，而把中國海洋勢力限制在沿海水域的「第一島鏈」，對於中國任何企圖入侵和占領台灣的行動至關重要。

北京 日本 釣魚台

延伸閱讀

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

川普關稅衝擊 日財務大臣「深感憂心」示警：恐損害經濟復甦

台南市長黃偉哲出席日本弘前櫻花祭開幕式 期待友誼永固

星宇航空台中直飛神戶！ 今天起每日啟航日本關西地區

相關新聞

專家：大陸擬派民兵喬裝漁民登釣魚台 拒絕日本控制權

知名海事安全專家吉原俊井示警，中國打算片面宣布與日本共同管轄釣魚台列嶼，進一步挑戰東京對於有爭議的釣魚台控制權，還可能派...

哈瑪斯拒以色列臨時停火提案 籲達成全面協議終戰

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天拒絕以色列的臨時停火提議，不僅呼籲達成全面性協議，以結束加薩走廊戰爭，並願意釋放所有以方...

前瑞信CEO獲黨內壓倒性支持 將角逐象牙海岸總統大位

前瑞士信貸（Credit Suisse）執行長譚天忠（Tidjane Thiam）獲得象牙海岸主要反對黨民主黨（PDCI）...

靖國神社春季例大祭在即 日相石破茂擬不參拜

日本靖國神社春季例大祭預計21日展開，日媒報導，首相石破茂向周邊人士透露，預計不會配合春季例大祭參拜神社，計劃仿照去年秋...

三菱日聯銀行監守自盜案 被告承認起訴內容

日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）先前發生前行員監守自盜案，受害金額上看約14億日圓（約新台幣3.2億元）。東京地方法院...

以色列擬襲伊朗核設施 川普不允 美官員：談判破裂再動手

紐約時報引述白宮官員及消息人士報導，以色列原本計畫最快5月空襲伊朗核設施，並認為美國會同意。但由於美國國安團隊意見分歧，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。