專家：大陸擬派民兵喬裝漁民登釣魚台 拒絕日本控制權

知名海事安全專家吉原俊井示警，中國打算片面宣布與日本共同管轄釣魚台列嶼，進一步挑戰東京對於有爭議的釣魚台控制權，還可能派海上民兵喬裝漁民登島，以強化其主權主張，從而使美國與日本的聯合應對變得更加複雜。

南華早報報導，吉原俊井是研究中國海洋戰略的權威，曾在美國海軍戰爭學院（US Naval War College）擔任教授。他告訴立場偏右派的日本產經新聞，北京也可能派海上民兵登陸釣魚台列嶼，以進一步宣示主權，此舉將使東京與華府的任何協調反應複雜化。

吉原俊井表示，中國幾乎長時間維持在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域部署海警船，包括定期進入日方認定的領海。

透過維持在釣魚台海域的存在，北京可主張日方未能有效行使行政管轄權，從而為「中日共同管轄」提供正當性依據。

吉原俊井在產經新聞15日發布的訪談中說道：「（如果）中國能夠證明自己可以在這些海域幾乎保持永久性存在，而日本對此無能為力，那麼日方實際上如何落實其聲稱擁有對這些海域的行政控制權？」

他並說，「為了實質掌控無人居住的尖閣諸島，中國也正打算派出海上民兵喬裝成漁民登島」。

美國已承諾根據1951年「美日安保條約」的規定，在日本遇襲時提供援助，但分析家認為，針對中國海警船和個人喬裝漁民登島的侵擾行徑，將平添美日做出團結一致回應措施的難度。

東京國際基督教大學（International ChristianUniversity）國際關係教授納吉（Stephen Nagy）認為，自從2013年2月一艘中國漁船在日本宮古島附近非法盜採珊瑚遭扣押、船長被捕後，北京已持續擴大使用「法律戰」。

他指出，完全掌控這些島嶼可能是北京突破「第一島鏈」更廣泛計畫的一環，而把中國海洋勢力限制在沿海水域的「第一島鏈」，對於中國任何企圖入侵和占領台灣的行動至關重要。