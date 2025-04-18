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前瑞信CEO獲黨內壓倒性支持 將角逐象牙海岸總統大位

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
前瑞士信貸執行長譚天忠將角逐象牙海岸的總統大位。圖／美聯社
前瑞士信貸執行長譚天忠將角逐象牙海岸的總統大位。圖／美聯社

前瑞士信貸（Credit Suisse）執行長譚天忠（Tidjane Thiam）獲得象牙海岸主要反對黨民主黨（PDCI）的壓倒性支持，將代表該黨角逐今年的總統大選

由於唯一對手、前貿易部長比隆選擇退選，62歲的譚天忠在PDCI黨內初選中面臨同額競選的情況。在PDCI與超過12個政黨與結盟成立「象牙海岸和平變革聯盟」之後，PDCI表態支持譚天忠，並由他擔任聯盟領導人。

根據PDCI 17日在阿比尚黨部公布的初選結果，在16日舉行的初選中，幾乎全數黨代表都支持譚天忠。象牙海岸預定10月舉行總統選舉。該國為全球最大可可豆生產國，也是新興油氣生產國。

譚天忠在總統大選的對手，預期將包括八旬高齡的現任總統瓦塔拉，他可能尋求第四個任期。79歲的前總統巴博也是潛在競爭對手；他被控危害人類罪，2019年遭國際刑事法院判決無罪。退出PDCI初選的比隆，則計劃以新政黨「象牙海岸新民主選擇」的名義參選。

儘管如此，譚天忠的PDCI黨魁地位仍面臨司法挑戰。PDCI自1960年該國獨立以來曾長期執政，但自1999年起失去政權。黨內一名成員向法院提出訴訟，主張譚天忠在一年多前被選為黨魁時，擁有象牙海岸與法國雙重國籍，違反黨規。

譚天忠已於今年2月放棄法國國籍，符合象牙海岸的憲法規定，也就是所有總統候選人只能擁有單一的象牙海岸國籍。

PDCI表示，這起訴訟只是企圖阻止譚天忠參選的手段。

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