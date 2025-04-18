哈瑪斯拒以色列臨時停火提案 籲達成全面協議終戰

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天拒絕以色列的臨時停火提議，不僅呼籲達成全面性協議，以結束加薩走廊戰爭，並願意釋放所有以方人質來交換遭以色列關押的巴勒斯坦人。

路透社和法新社報導，哈瑪斯（Hamas）首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）透過電視發表聲明，哈瑪斯不再接受臨時協議，這項立場以色列不太可能接受，恐怕進一步延後結束近幾週重新展開的毀滅性攻擊。

哈雅指出，哈瑪斯願意立即進行「全面性方案的談判」，釋放所有仍遭扣押的人質，以換取結束加薩走廊（Gaza Strip）戰爭、以色列囚禁的巴勒斯坦人獲釋，以及加薩地區重建。

哈雅談到以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu），「內唐亞胡和他的政府利用局部協議作為其政治議題的掩護，持續進行滅絕與饑荒的戰爭，甚至不惜犧牲所有囚犯。我們不會成為該政策的幫凶」。

以色列提議加薩走廊停火45天，以利於釋放人質，以及展開間接談判結束戰爭。哈瑪斯已經拒絕其中一項要求，也就是解除武裝。哈雅在電視演說中抨擊以色列提案附有「不可能接受的條件」。

哈瑪斯依據今年1月19日生效的停火協議，釋放了38位人質。到了3月，哈瑪斯拒絕延長停火提案，以色列恢復對加薩地區的地面和空中攻勢。

以色列官員表示，以軍攻勢將持續到剩下的59名人質獲釋，以及加薩地區去軍事化為止。哈瑪斯則堅持，只有在達成結束戰爭的協議下，才會釋放人質，並拒絕解除武裝。