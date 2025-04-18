快訊

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫吐5字回答！藍營人士嘆：不痛不癢

靖國神社春季例大祭在即 日相石破茂擬不參拜

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本首相石破茂。 圖／法新社
日本首相石破茂。 圖／法新社

日本靖國神社春季例大祭預計21日展開，日媒報導，首相石破茂向周邊人士透露，預計不會配合春季例大祭參拜神社，計劃仿照去年秋季例大祭，供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品。

靖國神社位於東京都，因為合祀第二次世界大戰的甲級戰犯而備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

時事通信社和共同社今天報導，靖國神社今年的春季例大祭預計本月21日至23日舉行。而去年10月的秋季例大祭期間，石破茂與其他內閣閣員都未前往參拜。

共同社報導指出，兒童政策擔當大臣三原順子今天於記者會表明「沒有計劃」在春季例大祭參拜靖國神社，文部科學大臣阿部俊子、國土交通大臣中野洋昌、數位大臣平將明也做出相同回應。

目前沒有現任的日本內閣閣員表明即將參拜靖國神社。

日本 石破茂 靖國神社

延伸閱讀

閣員級關稅談判 日未獲豁免 川普怨駐日美軍經費不公平

美日談判 陷入各說各話

「美日重大進展」川普罕見親自出席關稅談判 日媒：日方恐處境艱難

日本首相石破茂將赴美！親自與川普進行關稅談判

相關新聞

靖國神社春季例大祭在即 日相石破茂擬不參拜

日本靖國神社春季例大祭預計21日展開，日媒報導，首相石破茂向周邊人士透露，預計不會配合春季例大祭參拜神社，計劃仿照去年秋...

三菱日聯銀行監守自盜案 被告承認起訴內容

日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）先前發生前行員監守自盜案，受害金額上看約14億日圓（約新台幣3.2億元）。東京地方法院...

以色列擬襲伊朗核設施 川普不允 美官員：談判破裂再動手

紐約時報引述白宮官員及消息人士報導，以色列原本計畫最快5月空襲伊朗核設施，並認為美國會同意。但由於美國國安團隊意見分歧，...

德國冷血醫師注射致命藥物 謀殺15安寧病患

德國柏林一名安寧照護醫師被指控涉嫌使用多種致命藥物謀殺15名病人，當局估計或再發現更多受害人。檢方表示，該名醫師完全出於...

哥倫比亞黃熱病死亡率近5成 政府宣布衛生緊急狀態

哥倫比亞因為致命的黃熱病（yellow fever）疫情升溫，政府宣布全國性的衛生及經濟緊急狀態，並敦促民眾在復活節假日...

貝里斯劫機案 犯嫌為美國男子遭擊斃

貝里斯警方表示，一名美國公民今天在貝里斯持刀劫持熱帶航空（Tropic Air）一架小型飛機，造成3人受傷，最後遭擊斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。