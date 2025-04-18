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三菱日聯銀行監守自盜案 被告承認起訴內容

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）先前發生前行員監守自盜案，受害金額上看約14億日圓（約新台幣3.2億元）。東京地方法院今天首度開庭審理此案，被告承認起訴內容。

「朝日新聞」報導，三菱日聯銀行前行員山崎由香理現年46歲。她任職於練馬分行期間，分別在去年3月與9月從客戶的保險箱竊取22條金塊，價值相當約2億8000萬日圓（約新台幣6500萬元）。她轉調到玉川分行後，去年10月從顧客的保險箱竊取現金1650萬日圓（約新台幣383萬元）。

東窗事發後，山崎被日本警方逮捕且依竊盜罪移送法辦。被告當時擔任練馬分行與玉川分行的代理分行長，也是管理保險箱的負責人。

她於東京都警視廳搜查階段供稱，外匯保證金交易損失慘重，因此選擇保險箱內的財物下手。她也供稱「會參考顧客使用保險箱的頻率，決定行竊的保險箱」。

她今天在法庭表示：「我全部承認（起訴內容）。」

根據日本三菱日聯銀行今年1月公布的調查結果，被告不當攜出分行內納管的備用鑰匙，打開客戶的保險箱，而且還挪用其他客戶的財物填補，以免被人發現。截至今年1月，約70名顧客受害，受害金額總計約14億日圓，銀行方面已提供約7億日圓的賠償。

除了三菱日聯銀行之外，日本其他金融機構去年以來，類似案件也陸續曝光。日本金融廳鑒於這些問題，今年3月要求各銀行等金融機構加強管理保險箱。

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