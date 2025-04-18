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韓國總統大選民調 李在明支持率38%維持領先優勢

中央社／ 首爾18日專電

韓國蓋洛普最新民調顯示，最大在野黨共同民主黨前黨代表李在明競選總統的支持率達到38%，創該機構調查新高，與其他有力參選人維持超出誤差範圍的領先優勢。

韓國蓋洛普今天公布15至17日對全國1000名18歲以上選民進行的調查結果，李在明的支持率達到38%，執政黨國民力量參選人洪準杓、金文洙，以及代理總統韓悳洙的支持率各為7%，前國民力量代表韓東勳支持率則為6%；除金文洙外，支持率都較前一週提升。

韓國蓋洛普指出，李在明的民意支持率在去年1到7月維持在20到25%間，9月起進一步提升，12月中旬突破30%，至今維持上升趨勢，本週來到最高紀錄。

而在前總統尹錫悅遭罷免後，執政的保守陣營部分人士提出徵調韓悳洙的意見，民調中可以看到韓悳洙支持率從前一週的2%上升至7%，但他本人並未表達參選意願。

本週民調中仍有26%受調者表示並未支持特定人選，如何爭取中立族群支持成為這次總統大選的關鍵。

這次接受調查民眾中44%表示支持共同民主黨，22%支持國民力量，26%表示沒有特定支持政黨。交叉分析指出，無特定支持政黨的族群中，高達79%持保留意見，8%表示支持李在明，2%支持韓德洙，支持洪準杓、金文洙、韓東勳等人的占比各1%。

李在明 民調

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