聯合國示警：海地逾百萬兒童面臨嚴重糧食短缺

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，由於海地長期暴力猖獗、人口流離失所和人道援助受限，海地有超過100萬名兒童正面臨「嚴重」糧食短缺。

聯合國兒童基金會駐海地代表納拉揚（GeetaNarayan）透過聲明表示：「我們看到的情況是，由於持續的暴力問題、極度貧困，以及持續存在的經濟危機，父母無法再提供兒女照護與營養。」

法新社報導，聯合國兒童基金會表示，在海地大多數地區，武裝暴力正在引發一場「家庭營養危機」。

聯合國兒童基金會並表示，自2025年年初以來，「聯合國兒童基金會和其夥伴為超過4600名患有重度急性營養不良的孩童提供治療」，而這個人數還只是「預期今年需要救命治療的12.9萬名孩童的3.6%」。

根據國際援助組織所採用的最新「糧食安全階段綜合分類」（IPC），在海地全國各地約有290萬孩童「正面臨持續性的高度糧食不安全」，也就是每4名孩童就有1人受到影響。

聯合國兒童基金會指出，暴力問題也愈來愈頻繁阻絕了獲取醫療照護的途徑，包括拯救生命的治療，「使得孩童有更大的風險出現各種形式的營養不良，或罹患本可預防的疾病」。

在海地首都太子港（Port-au-Prince），全面運作的醫療機構不到半數，3座主要公立醫院中已有2座「停止運作」。

聯合國兒童基金會強調：「就在需求加劇之際，援助行動卻因資金短缺而日益受限。」

聯合國兒童基金會的營養計畫隸屬於「兒童人道行動」（Humanitarian Action for Children）一環，目前仍有70%的所需資金缺口。