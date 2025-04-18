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美軍襲葉門燃料港釀20死 欲切斷青年運動資金來源

中央社／ 華盛頓/沙那18日綜合外電報導

美國軍方對葉門叛軍「青年運動」（Huthis）發動攻擊，摧毀葉門一個關鍵性燃料港口。青年運動今天表示，這場攻擊造成20人身亡、50人受傷。

法新社報導，美軍表示對拉斯伊薩燃料港（RasIssa）的攻擊，目標在切斷「青年運動」的燃料補給和資金來源。

美軍中央司令部（CENTCOM）聲明說：「美軍採取行動，切斷對伊朗在背後撐腰的青年運動恐怖分子的燃料補給，並阻絕青年運動十多年來在這整個地區進行恐怖活動的非法資金來源。」

「青年運動」2023年底起發動攻擊，聲稱他們與加薩（Gaza）巴勒斯坦人團結一致。

華府自3月15日起幾乎每天空襲「青年運動」，以制止他們攻擊紅海（Red Sea ）和亞丁灣（Gulf ofAden）航行的軍艦和商船。

「青年運動」的攻擊行動阻卻船隻通行蘇伊士運河（Suez Canal），許多公司被迫繞行成本更高的非洲最南端路線。蘇伊士運河是重要航道，承載全球約12%航運量。

美軍 運動 青年

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