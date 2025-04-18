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貝里斯劫機案 犯嫌為美國男子遭擊斃

中央社／ 貝里斯市17日綜合外電報導

貝里斯警方表示，一名美國公民今天在貝里斯持刀劫持熱帶航空（Tropic Air）一架小型飛機，造成3人受傷，最後遭擊斃。

路透社和美聯社報導，警察總署署長威廉斯（Chester Williams）向媒體表示，這名男子在飛行途中拔刀，要求這架國內班機載他離境。當時機上載有14名乘客和2名機組人員。

威廉斯指出，劫機者為美國公民泰勒（AkinyelaSawa Taylor），並表示泰勒似乎是退伍軍人。但美國官員未能證實這項說法。

警方表示，劫機發生時，飛機在貝里斯北部與首都貝里斯市之間的上空盤旋將近兩小時，燃油即將耗盡，情況危急。

威廉斯表示，泰勒在機上刺傷3人，包括機師及兩名乘客。當飛機在貝里斯市外圍降落時，其中一名乘客拔出合法持有的槍枝，開槍擊中泰勒。

泰勒與受傷的兩名乘客和機師都被緊急送往醫院，但泰勒最終傷重不治。

威廉斯表示，目前尚不清楚泰勒是如何將刀帶上飛機，不過他也坦言，貝里斯小型機場缺乏安檢設施，無法徹底對乘客進行檢查。

根據警方，泰勒週末曾遭拒絕入境。這架飛機原定從鄰近墨西哥邊境的科羅薩（Corozal）飛往離岸的聖貝德羅（San Pedro）。警方補充，目前尚不清楚泰勒如何抵達科羅薩。

貝里斯當局已向美國駐當地大使館尋求協助調查。大使館公共事務官員馬丁（Luke Martin）向記者表示，目前尚無泰勒的背景或犯案動機相關資訊。

根據機場公布的資訊，泰勒曾在美國擔任教師。他曾在密蘇里州弗洛里森特（Florissant）的北麥克盧爾高中（McCluer North High School）擔任美式足球教練。

大使館 美國公民 貝里斯

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