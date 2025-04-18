攻擊案頻傳 柏林大眾運輸擬實施全面禁刀令

刀具將成柏林大眾運輸系統禁止事項。柏林大眾運輸公司（BVG）、柏林聯邦警察和邦議會代表今天達成協議，近期將在境內大眾運輸系統全面實施禁止攜帶武器與刀具法令。

一般來說，在德國搭乘大眾運輸時允許攜帶長度12公分內的刀具，這在柏林未來將被禁止。

柏林近日發生一起持刀襲擊案，據柏林晨報（Berlin Morning Post）報導，12日當天兩名男子在地鐵站華沙橋（Warschauer Brücke）與沙洛屯堡（Charlottenburg）站附近發生衝突。造成2人死亡。

據報導，一名43歲男子從腰間拔出一把廚用刀具，刺向一名29歲的男子，導致對方重傷經搶救後不治。一名員警在追捕行動中開槍，犯罪嫌疑人中槍，並在送醫急救後死亡。該名開槍員警目前正在接受心理諮詢與治療，可能面臨相關刑責。

事發後，柏林當局隨即宣布將研議擴大大眾運輸網內的禁刀禁槍區。柏林當局相關代表今天舉行視訊會議，決定近期內在柏林大眾運輸系統頒布全面禁刀令，包括在公車、地鐵、區間車與渡輪等公共交通。

據柏林日報（Berliner Tageszeitung）報導，目前還沒有確切的施行日期，但該項法規可望在近幾週內完成。

柏林邦政府內政部參議員史潘娜（Iris Spranger）對柏林人報（Berliner Zeitung）表示，「我們現在把這項措施推廣到所有公共交通工具」，希望透過擴大警方控制範圍加強安全保障，也增加柏林市民的安全感。

今年2月15日起，柏林已經有3處「無刀區」，分別是位於克魯茲堡（Kreuzberg）與威丁（Wedding）區內公共交通站點與相關區域，包括哥利茲公園（Görlitz Park）、科特布斯托（Kottbusser Tor）與李奧波德廣場（Leopoldplatz）。

警方聲明指出，任何在這3處的公共道路、街道、廣場，公共交通與相關設施上，除非獲合法許可，所有人禁止攜帶刀具。警方可以在無具體懷疑的情況下進行臨檢。

德國曼罕（Mannheim）與索林根（Solingen）分別在去年5月與8月發生持刀攻擊事件。一名員警在曼罕市區廣場持刀攻擊事件中喪命；索林根的持刀攻擊事件造成3人死亡，多人受傷。德國聯邦政府在索林根事件後修法擴大武器禁令，並且特別針對刀具。