快訊

整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

梵蒂岡的傳教戰略？中國與教廷「秘密會議」

北檢外非法集會 警證實：朱立倫、謝龍介、楊智伃將被法辦

攻擊案頻傳 柏林大眾運輸擬實施全面禁刀令

中央社／ 柏林17日專電

刀具將成柏林大眾運輸系統禁止事項。柏林大眾運輸公司（BVG）、柏林聯邦警察和邦議會代表今天達成協議，近期將在境內大眾運輸系統全面實施禁止攜帶武器與刀具法令。

一般來說，在德國搭乘大眾運輸時允許攜帶長度12公分內的刀具，這在柏林未來將被禁止。

柏林近日發生一起持刀襲擊案，據柏林晨報（Berlin Morning Post）報導，12日當天兩名男子在地鐵站華沙橋（Warschauer Brücke）與沙洛屯堡（Charlottenburg）站附近發生衝突。造成2人死亡

據報導，一名43歲男子從腰間拔出一把廚用刀具，刺向一名29歲的男子，導致對方重傷經搶救後不治。一名員警在追捕行動中開槍，犯罪嫌疑人中槍，並在送醫急救後死亡。該名開槍員警目前正在接受心理諮詢與治療，可能面臨相關刑責。

事發後，柏林當局隨即宣布將研議擴大大眾運輸網內的禁刀禁槍區。柏林當局相關代表今天舉行視訊會議，決定近期內在柏林大眾運輸系統頒布全面禁刀令，包括在公車、地鐵、區間車與渡輪等公共交通。

據柏林日報（Berliner Tageszeitung）報導，目前還沒有確切的施行日期，但該項法規可望在近幾週內完成。

柏林邦政府內政部參議員史潘娜（Iris Spranger）對柏林人報（Berliner Zeitung）表示，「我們現在把這項措施推廣到所有公共交通工具」，希望透過擴大警方控制範圍加強安全保障，也增加柏林市民的安全感。

今年2月15日起，柏林已經有3處「無刀區」，分別是位於克魯茲堡（Kreuzberg）與威丁（Wedding）區內公共交通站點與相關區域，包括哥利茲公園（Görlitz Park）、科特布斯托（Kottbusser Tor）與李奧波德廣場（Leopoldplatz）。

警方聲明指出，任何在這3處的公共道路、街道、廣場，公共交通與相關設施上，除非獲合法許可，所有人禁止攜帶刀具。警方可以在無具體懷疑的情況下進行臨檢。

德國曼罕（Mannheim）與索林根（Solingen）分別在去年5月與8月發生持刀攻擊事件。一名員警在曼罕市區廣場持刀攻擊事件中喪命；索林根的持刀攻擊事件造成3人死亡，多人受傷。德國聯邦政府在索林根事件後修法擴大武器禁令，並且特別針對刀具。

大眾運輸 柏林 死亡

延伸閱讀

柏霖破碎後重生 赴德國柏林獨舞美到路人也回頭

三重等大眾運輸路邊機車格收費 機車族：不怕沒位子

全球最佳大眾運輸城市出爐！亞洲1城市奪冠 台北超車倫敦、首爾「成績亮眼」

《分居風暴》說謊後的煎熬 梅莉史翠普感動落淚

相關新聞

美軍縮編敘利亞兵力！紐時：關閉3基地、撤離數百人

紐約時報報導，隨著敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權於去年12月垮台，美國已開始從敘利亞東北部撤出數...

元代中國不是蒙昧的蠻族統治，而是走向國際的「歐亞大交流時代」

對於蒙古作為超廣域世界帝國的一部分來支配，面積超過現在中華地區全境的亞洲東方的時代，若以傳統中國方式來稱之，則為元代中國的時代，對此我們該如何看待？有關這個提問，有許多的立場、看法或是觀點，因人而異。直到稍早之前，元代的中國，換句話說就是蒙古統治下的中華地區，都被視作是文化蒙昧或受到壓抑的時代。藝術也好、文學也好，人們總說，所有中華傳統的文化和精華，其健全的成長和發展、成熟，皆在「異民族」、「征服者」蒙古的統治下受到壓抑和扭曲。或者，毋寧說將統治者蒙古視作文化程度低劣的「野蠻人」，或是極度凶暴的「惡政者」，乃一常識。

可以用納粹符號表達政治不滿嗎？反思極權符號再現

近日台灣的大罷免連署行動中，罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑因涉及連署不實，於4月15日遭新北地檢署約談。宋建樑在出席約談時配戴納粹臂章、手持希特勒自傳《我的奮鬥》（Mein Kampf），並行納粹禮進入偵查大樓。

貝里斯劫機案 犯嫌為美國男子遭擊斃

貝里斯警方表示，一名美國公民今天在貝里斯持刀劫持熱帶航空（Tropic Air）一架小型飛機，造成3人受傷，最後遭擊斃

攻擊案頻傳 柏林大眾運輸擬實施全面禁刀令

刀具將成柏林大眾運輸系統禁止事項。柏林大眾運輸公司（BVG）、柏林聯邦警察和邦議會代表今天達成協議，近期將在境內大眾運輸...

義大利那不勒斯知名纜車事故 4死1傷

義大利消防員表示，南部沿海城市那不勒斯（Naples）附近今天發生纜車墜落事故，造成4人死亡、1人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。