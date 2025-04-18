美軍縮編敘利亞兵力！紐時：關閉3基地、撤離數百人

紐約時報報導，隨著敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權於去年12月垮台，美國已開始從敘利亞東北部撤出數百名軍人。此舉反映該國安全局勢的轉變，但也潛藏風險。

報導指出，根據兩名美國高階官員透露，美軍正關閉該地區8個小型作戰基地中的3個，並將駐軍人數從約2000人減至1400人。這3個即將關閉的基地分別為Mission Support Site Green Village、M.S.S. Euphrates，以及另一處規模更小的設施。

官員指出，在60天後，美軍指揮官將重新評估是否進一步裁減人力。其中一名官員表示，指揮官建議至少保留500名美軍留守敘利亞。

不過，總統川普對美軍繼續駐留該國始終抱持高度懷疑態度。儘管如此，官員表示，這波撤軍行動已於17日展開，這是根據地面指揮官關閉與整併基地的建議，並獲得五角大廈及美國中央司令部批准。

伊斯蘭國（ISIS）在敘利亞、特別是美軍主要駐紮的東北地區，仍然構成重大威脅。然而，阿塞德政權的垮台暫時降低了其他威脅，包括伊朗支持的民兵組織與俄羅斯駐軍。

情勢轉捩點之一發生在上月，控制敘利亞東北部的庫德族主導民兵同意與新成立的敘利亞政府合併。這項突破性協議被視為大馬士革邁向全國統一的重要一步。

根據協議，獲美國支持的敘利亞民主力量（SDF）將在年底前，將其所有文職與軍事機構整併入新政府，包括控制的油氣資源。

兩名美國官員指出，裁軍後的美軍部隊仍包括特種部隊與常規部隊，將繼續支援SDF反恐行動，並協助管理多座關押營。

目前約有9000至1萬名伊斯蘭國戰士與約3萬5000名家屬被關押在敘利亞東北部。美國情報官員在國會年度威脅報告中指出，伊斯蘭國可能試圖藉政權更替之機釋放囚犯、重建攻擊能力，一旦成功，將擴大兵力並取得宣傳勝利。

去年底，美國為應對伊斯蘭國與伊朗支持民兵的威脅，將駐敘部隊擴增至約2000人。

國防部官員透露，伊斯蘭國於2024年聲稱在敘利亞發動294起攻擊，較2023年的121起大幅增加。聯合國監測小組估計約400起，而敘利亞人權觀察組織表示數字可能更高。

阿塞德政權倒台後，美軍加強空襲，鎮壓伊斯蘭國在沙漠地區的死灰復燃。3月間，美國無人機擊斃據信為伊拉克與敘利亞地區最高指揮官的伊斯蘭國領袖卡蒂賈（Abu Khadija）。根據伊拉克總理與美方說法，此次行動倚賴雙邊情報合作。

不過，近來有令人憂心的跡象。據美國中東研究所研究員李斯特（Charles Lister）指出，伊斯蘭國1月發動2起攻擊，2月增至9起，3月為19起，4月前兩周已至少有14起攻擊，呈現連續第4個月攀升趨勢。他警告：「在後阿塞德時代，沒有人比伊斯蘭國更決心破壞穩定。」

李斯特呼籲美方支持由夏拉領導的新政府與其主體組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）：「若敘利亞成功，伊斯蘭國與其他惡勢力將遭重創。」

但分析人士警告，若美軍進一步撤離，可能影響新政府穩定發展。據多家媒體包括NBC與Al-Monitor報導，川普政府正準備全面檢討敘利亞政策，駐軍可能再度減半，甚至全面撤離。官員與分析人士也指出，白宮國安會、國務院與國防部多個中東政策職缺仍懸缺，拖延整體政策檢討進程。