譴責援胡塞武裝 美國務院：大陸自詡為和平使者是空話

美國國務院17日指控中國大陸公司向葉門激進組織「胡塞武裝」（Houthi）提供援助，並稱美方私下接觸後，中國大陸仍不改其作為；國務院對中國大陸自詡是和平使者提出質疑，並呼籲美國的夥伴，對中國大陸不只要聽其言，還要觀其行。

國務院17日宣布制裁葉門國際銀行（International Bank of Yemen），指該銀行金援胡塞武裝；國務院17日舉行記者會，發言人布魯斯（Tammy Bruce）則把矛頭指向中國大陸，稱國務院已經確認「長光衛星股分有限公司」（Changguang Satellite Technology Company Limited）直接支持胡塞武裝，向他們提供衛星圖。

布魯斯指出，美方曾私底下與中國大陸交涉，但中國大陸仍不改其行，認為該公司受到北京方面的支持，其協助胡塞武裝的行為反映出中國大陸宣稱支持和平的空洞。

布魯斯說，美方呼籲夥伴盟友，應該觀察中共和中國大陸公司的行為，不能只聽信他們的空話。

布魯斯並表示，中國大陸一直自詡為全球的和平使者（global peacemake），但北京方面和中國大陸公司顯然持續在經濟上和技術上向俄羅斯、北韓和伊朗，乃至於其代理人，提供關鍵支援。

布魯斯說，中國大陸持續賦能給這些政權，不管是向俄國提供軍民兩用的設備，讓俄國繼續維持在烏克蘭的戰爭，還是協助北韓的彈道飛彈發展，又或是支持伊朗在中東地區的恐怖行動。

布魯斯說，中國大陸持續這樣做，是不能被接受的，也與他們支持和平的宣稱相矛盾。

國務院16日也宣布制裁一家中國大陸煉油廠「山東勝星化工有限公司」（Shandong Shengxing Chemical），因該公司購買價值逾10億美元的伊朗原油；國務院稱，美國總統川普堅持將伊朗非法原油出口降至零，這也包括中國大陸。

國務院指出，只要伊朗持續透過販賣原油的收入來資助破壞穩定的活動，美國將要求伊朗和其夥伴為迴避制裁的行為負責。