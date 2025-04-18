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傳以擬襲伊朗核設施 川普不允

聯合報／ 國際中心／綜合報導
消息人士稱以色列原本計畫最快五月空襲伊朗核設施，但美國總統川普未支持。圖為伊朗軍事人員去年四月在伊斯法罕省中部扎爾丹詹區一處核子設施戒備。（路透）
消息人士稱以色列原本計畫最快五月空襲伊朗核設施，但美國總統川普未支持。圖為伊朗軍事人員去年四月在伊斯法罕省中部扎爾丹詹區一處核子設施戒備。（路透）

紐約時報引述白宮官員及消息人士報導，以色列原本計畫最快五月空襲伊朗核設施，並認為美國會同意。但由於美國國安團隊意見分歧，美國總統川普未支持動武，暫時傾向透過談判達成協議來限縮伊朗核計畫。

報導說，究竟要支持以色列空襲伊朗還是先尋求外交途徑，美國政府內部論辯數月後，川普決定縱然當前伊朗軍事經濟實力轉弱，仍暫時先採外交談判阻止伊朗取得核武。

以色列官員近期擬定五月空襲伊朗核設施計畫，樂觀認為美國會配合。知情官員透露，以色列目標是要讓伊朗研發出核武的進程再延宕一年以上。然而各種版本空襲方案都要美國協助，無論是保護以色列免受伊朗報復、確保以色列能一舉得手，美國都是核心要角。

至少到目前，川普選擇「外交優先於軍事」。本月稍早川普告知以色列，美方不支持空襲行動。他並於上周以色列總理內唐亞胡訪問華府時與對方討論，並藉橢圓辦公室會面時公開宣布美國開始與伊朗談判。

以色列早已計畫攻擊伊朗核設施，排練過轟炸行動，並計算有無美方支持下能達成的效果。以色列高層原本向美方提議，結合以軍地面特戰突襲地下核設施與空中轟炸方案，以方希望美軍參與轟炸行動。但因地面突襲要十月才能準備就緒，內唐亞胡期盼速戰速決，改為在美軍支援下大舉空襲。

美軍中央司令部司令庫里拉、白宮國家安全顧問沃茲都對以色列計畫持開放態度。知情官員透露，兩人還討論過一旦川普點頭，美軍該如何協助以色列。

與此同時美國也開始向中東增兵，包括增派卡爾文森號航艦打擊群加入在紅海的杜魯門號航艦打擊群、調派兩個愛國者飛彈連與一套薩德終端高空防衛系統赴中東，並將六架Ｂ–２匿蹤轟炸機部署至印度洋狄耶戈加西亞基地。Ｂ–２能攜帶足以摧毀地下強固工事的三萬磅鑽地炸彈。以色列明白，要破壞藏於深山的伊朗核設施，沒有美國這種「碉堡剋星」炸彈無法成事。

由於川普二○二○年第一任時曾下令狙殺伊朗將領蘇雷曼尼，且美國司法部表示去年總統大選期間伊朗曾謀刺川普，以色列原本預期川普會同意協助空襲。

然而川普政府部分官員表態質疑。國家情報總監加巴德本月提出最新情報評估，認為幫助以色列動武可能導致美伊衝突升溫，規模恐為美國所不樂見。副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯、國防部長赫格斯也在各種會議上呼應加巴德，質疑攻擊伊朗方案。范斯等人認為，川普有機會與伊朗達成雙方都能接受的協議。美方官員透露，范斯覺得美伊談判若破裂，川普就會同意動武。

路透報導，美國與伊朗十二日在阿曼會談，是川普政府與伊朗首次高層會晤。雙方均以「積極」、「建設性」形容這次會談，十九日將於羅馬舉行第二輪談判。

以色列 伊朗 美國

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