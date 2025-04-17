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越捷將採用陸客機飛離島 同步販售愛國主義拜拜用禮籃

中央社／ 河內17日專電
越捷航空即將採用中國生產的客機執飛河內市與胡志明市往返昆島的國內航班。圖／路透社
越捷航空即將採用中國生產的客機執飛河內市與胡志明市往返昆島的國內航班。圖／路透社

越捷航空即將採用中國生產的客機執飛河內市與胡志明市往返昆島的國內航班。昆島是越南愛國主義旅遊勝地之一，越捷賣機票之餘同步販售拜拜用禮籃，最貴要價新台幣約8千元。

中共總書記、中國國家主席習近平日前到訪越南，成功為中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）的客機銷往越南敲開市場大門。越捷航空（VietJet Air）4月19日起將採用中國商飛的客機服務兩條越南國內航線。

越南知識電子雜誌報導，這兩條航線分別為河內市與胡志明市往返昆島（Con Dao）。昆島在法國殖民時期關押大量政治犯，其中以抗法女游擊隊員武氏六（Vo Thi Sau）最為知名，這一背景促使昆島成為愛國主義旅遊勝地。

越南民眾到昆島多會去武氏六的墓地參拜，坊間認為晚間11時至凌晨3時是「靈時」，供品多為象徵純潔與陰柔的物品，如鮮花、鏡梳、斗笠、糕點等，可求平安、姻緣及事業，民間還暱稱武氏六為「六姑姑」。

瞄準愛國主義與民間信仰商機，越捷航空在販售昆島機票的同時，也同步開賣拜拜用的禮籃，有4款組合可供選擇，分別為「福安」、「福吉」、「福財」與「福盛」，價格介於45萬至640萬越南盾（新台幣約565元至8032元）不等。

以最基本的「福安」款來說，裡頭包括立香、斗笠、糕點、鮮花、五果盤、疏文等；最貴的「福盛」款則有一隻重量約4至5公斤的烤乳豬，還有昆島出產的白珍珠飾品一組、美妝品與一瓶香水等。

根據報導，河內市往返昆島的旅遊熱度高於胡志明市往返昆島，19日河內市首航昆島的機位已賣光，接續三天的經濟艙也完售。顯示北越地區民眾高昂的愛國情操，2020年統計資料指出，90%昆島觀光客來自北部省市。

習近平 胡志明市 越南

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