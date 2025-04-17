快訊

花蓮男闖平交道遭撞「身體斷兩截」慘死 鐵公路交通中斷

美股早盤兩樣情！標普500走揚、道瓊重挫逾400點 台積ADR一度漲3.8%

獨／史上首次健保署擬用罕病預備金 補足監獄醫療費缺口

泰馬領導人會面 同意協助緬甸賑災與人道援助

中央社／ 曼谷17日專電
緬甸3月28日發生地震後，瓦城地區一棟建築物倒塌。路透
緬甸3月28日發生地震後，瓦城地區一棟建築物倒塌。路透

馬來西亞首相安華今天和泰國總理貝東塔會面，雙方同意協助緬甸應對災難及相關人道援助；貝東塔認為，地震凸顯與緬甸保持互動的重要性，相關各方的參與有助於推動緬甸局勢正向發展。

安華（Anwar Ibrahim）今天和明天訪問泰國，今天下午在泰國總理府和貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會面。

緬甸在3月28日發生大地震，泰國也受到影響，泰國總理府會後發布新聞稿指出，貝東塔感謝馬來西亞關切泰國地震災情，並讚賞馬來西亞迅速調解對緬甸的人道援助行動。

泰國和馬來西亞在會中同意合作，協助緬甸應對災難及相關的人道援助；貝東塔強調，地震再次凸顯與緬甸保持互動的重要性，她相信相關各方的參與，將有助於推動緬甸局勢正向發展，這也符合東協5點共識。

兩國領導人也就美國關稅政策交換意見，雙方同意有必要在國家層級及地區層級加強合作，以應對來自美方的稅收措施，並希望東南亞國家國協（ASEAN）各國能在東協架構下共同尋求對所有成員國都有利的解決方案。

安華隨後前往位於曼谷市區的飯店和貝東塔的父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面。

馬來西亞為今年東協主席國，安華邀請戴克辛擔任他的顧問，協助解決東協的問題。

安華日前表示這場會議是從人道主義的立場出發，討論賑災的議題，以及協助調停緬甸軍政府和各地方武裝勢力之間的停火協議。

2021年緬甸軍方發動政變後，東協禁止緬甸軍政府高階官員參與東協會議。安華表示，今天的會面並不是東協和緬甸軍政府之間正式的會議。

地震 泰國 緬甸 馬來西亞

延伸閱讀

緬甸地震 駐處持續協調援助已提供500份救助包

緬甸地震1日僑失聯 日本政府證實罹難

緬甸強震 歸僑協會：13日新年浴佛改為平安祈福

緬甸軍政府「鳴槍警告」陸救援車隊 北京證實車隊與物資均安

相關新聞

蘇丹準軍事組織炮轟達佛大城 至少57人喪命

一名醫療消息人士及志願援助團體今天表示，蘇丹準軍事組織與正規政府軍間的衝突，導致遭圍困的達佛地區城市法舍至少有57人喪命

越捷將採用陸客機飛離島 同步販售愛國主義拜拜用禮籃

越捷航空即將採用中國生產的客機執飛河內市與胡志明市往返昆島的國內航班。昆島是越南愛國主義旅遊勝地之一，越捷賣機票之餘同步...

泰馬領導人會面 同意協助緬甸賑災與人道援助

馬來西亞首相安華今天和泰國總理貝東塔會面，雙方同意協助緬甸應對災難及相關人道援助；貝東塔認為，地震凸顯與緬甸保持互動的重...

緬甸軍政府特赦近5000囚犯 翁山蘇姬仍身陷囹圄

緬甸軍政府今天表示，將特赦近5000名囚犯，以慶祝緬甸新年。不過，前民選政府領袖翁山蘇姬仍身陷囹圄

跨性別挫敗… 英最高院：平等法女性定義為「生理性別」

英國最高法院16日做出裁決，表示「平等法」（Equality Act）中女性的定義指的是「生理性別」，不過法院也表示，跨...

查尹錫悅 南韓警方搜總統辦公室再遇阻 對峙10小時撤離

南韓警方設立的緊急戒嚴特別搜查團16日對總統辦公室及警護處辦公室、警護處長官邸嘗試進行扣押搜查，但因警護處阻攔，對峙10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。