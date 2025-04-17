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全球暖化衝擊 研究：澳洲煤礦甲烷排放量恐遭大幅低估

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導

根據一項針對強效溫室氣體甲烷的分析報告顯示，澳洲煤礦的甲烷排放量可能被大幅低估。

據聯合國環境規劃署（UNEP）說法，甲烷造成全球暖化的嚴重性，僅次於二氧化碳。甲烷對暖化的衝擊，比最普遍溫室氣體的二氧化碳更強，所幸在大氣停留的時間更短，只有幾年而非幾個世紀。

法新社報導，能源智庫Ember利用衛星影像計算一系列澳洲煤礦的甲烷排放量。研究人員研判，這些煤礦在2020年的甲烷排放量高出澳洲政府所通報數據40%。

Ember分析師夏農（Sarah Shannon）說：「包括本報告使用的資料在內，所有衛星估算都指向相同的結果，也就是通報的排放量與衛星估算數據間存在明顯差距。」

甲烷聚集於地下煤層，當礦工開採時，這些氣體就會逸散到空氣中。根據國際能源總署（IEA），煤礦是全球甲烷排放的主要來源。但科學家強調，全球溫室氣體排放估算值和實際排放量之間存在巨大差異。

夏農說：「由於甲烷對全球暖化的影響甚鉅，提升資料的準確性對於找出並實施有效減排策略非常重要。」

近年來，澳洲試圖改革甲烷排放的計算方式，以取得更準確資訊。

Ember氣候顧問萊特（Christopher Wright）說：「這些調查結果指出，若我們不提升排放數據準確性，不只我國的計算可能失真，國際客戶也無法掌握自身供應鏈中隱含的排放量。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，大氣中的甲烷濃度在過去200年來增加一倍，這段期間全球的升溫30%與此有關。

雖然甲烷在大氣中的含量遠低於二氧化碳，但甲烷這種易加劇暖化的溫室氣體，在20年期間內的升溫能力是二氧化碳的80倍。

國際能源總署 暖化 澳洲

延伸閱讀

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