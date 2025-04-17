緬甸軍政府特赦近5000囚犯 翁山蘇姬仍身陷囹圄

緬甸軍政府今天表示，將特赦近5000名囚犯，以慶祝緬甸新年。不過，前民選政府領袖翁山蘇姬仍身陷囹圄。

緬甸經常在國定假日或佛教節日時宣布大赦，但大多數知名政治犯仍遭關押，包括被罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

軍政府聲明表示，將赦免4893名囚犯，「以參與國家建設進程，並為人民帶來福址」。

軍政府表示，有13名外國人獲得特赦，將把他們驅逐出境，但未透露他們的身分和所犯罪行。

今天一早，法新社記者見到大批家庭聚集在仰光（Yangon）音山監獄（Insein Prison）外，準備迎接獲釋親友。