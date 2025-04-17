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以色列原定5月轟炸伊朗核設施！遭川普出手叫停 美伊重啟核談判

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普與以色列總理內唐亞胡本月在白宮會面。歐新社
美國總統川普與以色列總理內唐亞胡本月在白宮會面。歐新社

紐約時報16日引述美國政府官員及相關人士消息報導，以色列原定計畫最快下月對伊朗核設施發動攻擊，美國總統川普出手阻止，並決定改以談判方式與伊朗協商核計畫，盼以外交途徑限制其核武發展。

報導指出，以色列原本在今年5月擬定打擊伊朗核設施的計畫，目標是讓伊朗研發核武的進度延遲至少1年。然而，此次軍事行動若要成功，不僅需美國提供協助以因應伊朗可能的報復，也需依賴美方技術與情報支持確保攻擊成效。

經過數月內部辯論後，川普最終決定不支持軍事行動，而是尋求與伊朗對話解方。

據報導，美伊雙方已於12日在阿曼舉行談判，這也是川普上任以來，包括其2017至2021年首任期間，首次與伊朗進行正式對話。雙方均形容會談「正面」且「具建設性」。

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