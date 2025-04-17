川普執政美俄關係改善 普亭稱讚馬斯克如蘇聯太空英雄
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天對大學生發表談話時，讚揚億萬富豪馬斯克，稱他是可與蘇聯時期傳奇火箭工程師卡洛勒夫（Sergei Korolev）相媲美的先驅。
法新社報導，在美國總統川普（Donald Trump）執政下，美國與俄羅斯建立了更緊密的關係，而美國太空探索科技公司（SpaceX）暨特斯拉（Tesla）執行長馬斯克( Elon Musk）正是川普政府中的重要人物。
普亭今天造訪鮑曼莫斯科國立科技大學（Bauman Moscow State Technical University）時告訴學生：「你知道的，有一位名叫馬斯克的人，他住在美國，你可以說他對火星非常著迷。」
他提及：「這種人通常不會出現在人類群體中，他們滿腦子都是某些想法。這些想法即使在今日都會看似難以置信，往往會在一段時間後實現。就像我們先驅者卡洛勒夫的想法一樣，最終在適當時機得以實現。」
卡洛勒夫被視為蘇聯太空計畫之父，他設計首顆「史普尼克」（Sputnik）衛星及載人太空船「東方一號」（ Vostok 1），這艘太空船於1961年升空，使得蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）成為進入太空的史上第一人。
馬斯克則時常批評烏克蘭，上月曾指控烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）想要一場「永遠的戰爭」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言