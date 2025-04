2025時代雜誌百大影響力人物 台裔美籍導演朱浩偉入選

美國「時代雜誌」今天公布2025年百大最具影響力人物名單,執導「瘋狂亞洲富豪」的台裔美籍導演朱浩偉入選,並由劇中演員楊紫瓊撰文介紹。

朱浩偉(Jon M. Chu)的父親是四川人,母親是台灣人,畢業於南加州大學電影藝術學院(USC Schoolof Cinematic Arts),曾執導「舞力全開」(Step Up 2:The Streets)、「舞力全開3D」(Step Up 3D)、「小賈斯汀:永不說不」(Justin Bieber: Never Say Never)等電影。

此外,朱浩偉的代表作還包括由楊紫瓊、台裔美籍女星吳恬敏等人聯袂出演的「瘋狂亞洲富豪」(CrazyRich Asians),近期還執導「魔法壞女巫」(Wicked)等賣座電影。

根據「時代雜誌」(TIME)網站,朱浩偉入選2025年百大最具影響力人物名單的「創新者」(Innovators)類別。

楊紫瓊撰文介紹寫道:「第一個引起我注意的朱浩偉作品,是他關於小賈斯汀的紀錄片。朱浩偉看到了小賈斯汀戀情和醜聞八卦報導以外的東西,他看到了這個年輕人的內心深處,非常專注於自己的事業,但也非常孤獨。我認為,這是一位洞察事物本質的導演。」

楊紫瓊還寫道:「在拍攝瘋狂亞洲富豪時,我們建立了真正的關係,我開始欣賞他用耐心和幽默引導大家的才華。他是一個有遠見的人,所以他知道自己想要什麼,但他總是傾聽,他從不害怕讓你嘗試新事物。」