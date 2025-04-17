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避重蹈新冠覆轍 世衛達成大流行病公約草案

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

世界衛生組織（ＷＨＯ）會員國十六日達成具指標意義的「大流行病公約」草案，旨在就未來如何因應大流行病取得共識，避免重蹈新冠疫情時的覆轍。但美國總統川普一月回任後已宣布美國將退出世衛，預計美方不會簽署公約。

美聯社報導，經過三年多談判，世衛會員國代表十六日凌晨於日內瓦總部達成公約草案；預計在五月舉行的世界衛生大會通過，並交由各會員國批准。

這是世衛七十五年來，繼二○○三年菸草控制公約後再度達成具約束力協議。世衛秘書長譚德塞說，這是共同邁向更安全世界的重要里程碑。

新冠疫情五年前開始席捲全球引發封城潮，二○二○年至二○二二年造成數百萬人喪命。如今隨著Ｈ５Ｎ１禽流感、麻疹、Ｍ痘和伊波拉等新的健康威脅湧現，相關談判的急迫性與日俱增。

川普則在該公約談判尾聲回鍋白宮，啟動美國退出世衛程序，隨後退出談判。川普還下令削減援外支出並揚言對藥品徵關稅，也讓談判蒙上陰影。號稱「阿根廷川普」的阿根廷總統米雷伊二月也宣布該國將退出世衛。

這次公約的核心是「病原體資訊獲取與利益共享系統」提案，意在允許與製藥公司快速共享病原體資料以快速研發抗疫產品。草案規定，分享重要病毒樣本的國家，能夠獲得由此產生的任何試劑、藥物和疫苗，世衛將持有這類產品最多兩成，以確保較貧困國家獲得供應。

法新社報導，這項規定可造福開發中國家。該議題在新冠疫情期間一直是貧窮國家爭論的焦點，他們認為富裕國家囤積疫苗和檢測工具。

拉丁美洲國家也在推動促進技術轉移，不過製藥業為經濟主力的幾個國家反對強制將技術轉移的構想，並堅持應為自願進行。最終，卅二頁的協議文本均獲各國同意。

川普 疫情 美國

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