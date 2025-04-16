以色列防長：在加薩、黎巴嫩和敘利亞無限期駐軍

以色列國防部長卡茲今天表示，將在加薩走廊、黎巴嫩和敘利亞的所謂「安全區」維持駐軍。以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的停火與人質釋放談判恐因此為之複雜化。

路透社報導，為施壓哈瑪斯（Hamas）釋放以色列人質，以軍上個月結束停火、重啟戰事，已占領超過半個加薩走廊（Gaza Strip）。

以色列去年與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）達成停火後，同樣拒絕撤出黎巴嫩部分地區。而敘利亞反抗軍去年12月推翻總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Assad）後，以色列也在敘利亞南部占領一處緩衝區。

卡茲（Israel Katz）在聲明中說：「不同於以往，（以軍）將不會從已經清理和占領的地區撤離。」

他表示，以軍「將持續駐守在安全區，以做為敵人與（以色列）社區間的緩衝，不論那是在加薩的臨時或永久狀態。在黎巴嫩與敘利亞亦同」。

巴勒斯坦、黎巴嫩或敘利亞都將以色列駐軍視為違反國際法的軍事占領。

哈瑪斯已經表示，除非以色列完全撤出加薩並且持續停火，否則不會釋放剩下的數十名以色列人質。

此外，法新社報導，卡茲今天還表示，以色列將繼續阻擋人道援助進入加薩走廊。以色列已恢復對加薩密集的空中和地面攻擊。

卡茲在聲明中說：「以色列的政策很明確：沒有人道援助會進入加薩，阻撓援助是主要施壓手段之一，以防止哈瑪斯用以作為控制民眾的工具。」

聯合國日前警告，加薩正面臨2023年10月爆發戰爭以來最嚴重的人道危機。以色列自從3月2日以來就阻擋人道援助進入加薩迄今。