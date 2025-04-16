快訊

川普關稅海嘯來襲！台積法說前夕 2大外資再加入「降價陣營」

好天氣快沒了！明高溫32度熱如夏 周日鋒面來襲降雨熱區曝光

新北檢查罷綠連署 6人聲押全以3至20萬元交保

美國、烏克蘭礦產協議談判 基輔高階官員：進展迅速

中央社／ 基輔16日綜合外電報導
基輔和華府針對將使美國取得烏克蘭天然資源優先權展開曠日持久又荊棘密布的談判。烏方一名高階官員今天告訴法新社，談判進展迅速。示意圖。圖／AI生成
基輔和華府針對將使美國取得烏克蘭天然資源優先權展開曠日持久又荊棘密布的談判。烏方一名高階官員今天告訴法新社，談判進展迅速。示意圖。圖／AI生成

基輔和華府針對將使美國取得烏克蘭天然資源優先權展開曠日持久又荊棘密布的談判。烏方一名高階官員今天告訴法新社，談判進展迅速。

法新社報導，美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮公開槓上之前，兩國本來已就開採烏克蘭具戰略重要性礦產一事規劃簽署協議，簽署儀式後來為之告吹。

熟知談判進展的該名官員在基輔告訴法新社：「談判進展相當迅速。」

川普想要達成這項協議，作為前總統拜登對烏克蘭援助的補償。

該名消息人士指出，新的協議草案看起來沒有承認美援為烏克蘭所欠債務。

這項評估呼應彭博稍早報導稱，華府已經放寬基輔須償還自從俄羅斯2022年初展開侵略以來所作援助的要求。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）訪問阿根廷期間曾於14日表示，這項協議最早可能於「本週」簽署。

基輔 烏克蘭 美國

延伸閱讀

拜登卸任後首發表演說：川普執政不到百日 大傷美國

川普批中國對美國農民「殘忍」、不遵守與波音協議

烏克蘭再失一架F-16戰機！26歲飛行員陣亡 F-16機毀人亡事件重演

美俄商恢復使館運作 澤倫斯基：至少155中國公民為俄作戰

相關新聞

再愛他也有紅線！馬斯克赴國防部聽對陸機密簡報告吹 傳川普下令：確保他別去

紐約時報3月曾披露，五角大廈計畫為科技富豪馬斯克進行最高機密簡報，涉及美軍如何因應任何潛在針對中國大陸的戰爭，川普總統隨...

美國、烏克蘭礦產協議談判 基輔高階官員：進展迅速

基輔和華府針對將使美國取得烏克蘭天然資源優先權展開曠日持久又荊棘密布的談判。烏方一名高階官員今天告訴法新社，談判進展迅速

南韓警搜查總統辦公室再遇阻 對峙10小時撤離

南韓警方設立的緊急戒嚴特別搜查團今天對總統辦公室及警護處辦公室、警護處長官邸嘗試進行扣押搜查，但因警護處阻攔，對峙10小...

收緊移民政策一環！歐盟列印度等難民屬「安全來源國」 申請庇護易被拒

歐盟執委會指定印度、孟加拉等7國為第一批難民「安全來源國」，即這些國家內部沒有需要提供人道庇護的情況，若該國人民向歐盟國...

德媒籲國際社會覺醒 重視中國對台灣混合戰爭威脅

德國世界報記者祖爾內登近日撰文指出，中國操作系統性混合戰爭，讓世界習慣北京的威脅手段，即不用發動公開戰爭，從而削弱台灣韌...

Google在英被控濫用網路搜尋優勢 遭求償逾2000億

Alphabet旗下Google在英國被控濫用在網路搜尋市場的優勢，遭請求約50億英鎊（約新台幣2153億元）的損害賠償

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。