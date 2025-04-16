美國、烏克蘭礦產協議談判 基輔高階官員：進展迅速

基輔和華府針對將使美國取得烏克蘭天然資源優先權展開曠日持久又荊棘密布的談判。烏方一名高階官員今天告訴法新社，談判進展迅速。

法新社報導，美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮公開槓上之前，兩國本來已就開採烏克蘭具戰略重要性礦產一事規劃簽署協議，簽署儀式後來為之告吹。

熟知談判進展的該名官員在基輔告訴法新社：「談判進展相當迅速。」

川普想要達成這項協議，作為前總統拜登對烏克蘭援助的補償。

該名消息人士指出，新的協議草案看起來沒有承認美援為烏克蘭所欠債務。

這項評估呼應彭博稍早報導稱，華府已經放寬基輔須償還自從俄羅斯2022年初展開侵略以來所作援助的要求。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）訪問阿根廷期間曾於14日表示，這項協議最早可能於「本週」簽署。