收緊移民政策一環！歐盟列印度等難民屬「安全來源國」 申請庇護易被拒

歐盟執委會指定印度、孟加拉等7國為第一批難民「安全來源國」，即這些國家內部沒有需要提供人道庇護的情況，若該國人民向歐盟國家申請難民庇護，將可能經由快速程序被拒絕。這是歐盟近來收緊移民政策的一環。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天公布第一批歐盟27國全體適用的「安全來源國」（safe countries of origin）名單，除了前述2個亞洲國家，還包括非洲的突尼西亞、埃及、摩洛哥、南美洲的哥倫比亞，以及巴爾幹半島的科索沃。

所謂安全來源，是指這些國家內部基本上沒有需要歐盟提供人道庇護的情況，為了避免經濟動機的移民濫用難民庇護申請規定而滯留在歐盟，因此可採快速審查程序，不像一般個案曠日費時，也就是能更快拒絕申請。

歐盟執委會解釋，目前已有部分歐盟國家自定安全來源國，歐盟指定共同名單的目的是為了讓所有成員國能更快、更有效率的處理「可能毫無根據的庇護申請」。

執委會指出，快速程序也將適用在獲歐盟同意庇護案件數低於申請數20%的來源國人民，並考慮將目前申請加入歐盟的候選國也納入，因為歐盟候選國的社會穩定、人權、法治等情況原則上符合難民安全來源國的標準，但陷入衝突等不穩狀態的歐盟候選國將被除外。

今天公布的提案尚須經歐洲議會（European Parliament）和歐盟27國部長會議同意，是歐盟更新「移民及庇護套案」（Pact on Migration and Asylum）下的部分措施，該套案訂於明年6月實施。

歐洲議會及不少歐盟國家近年選舉結果由右派政黨勝出的趨勢，牽動歐盟政策向右傾，收緊移民就是重要面向之一。