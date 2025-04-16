Google在英被控濫用網路搜尋優勢 遭求償逾2000億

Alphabet旗下Google在英國被控濫用在網路搜尋市場的優勢，遭請求約50億英鎊（約新台幣2153億元）的損害賠償。

路透社報導，Google被控透過與手機製造商簽約，在使用Android作業系統的裝置內預先安裝Google搜尋和Chrome瀏覽器，並支付費用給蘋果公司（Apple），以成為iPhone的預設搜尋引擎，藉以排除競爭對手。

Google也被控對自家的廣告提供比對手更佳的功能和特色。

Google未立即回應路透社的置評請求。