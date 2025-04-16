再愛他也有紅線！馬斯克赴國防部聽對陸機密簡報告吹 傳川普下令：確保他別去

紐約時報3月曾披露，五角大廈計畫為科技富豪馬斯克進行最高機密簡報，涉及美軍如何因應任何潛在針對中國大陸的戰爭，川普總統隨後上自家社群媒體發文駁斥。Axios 16日獲悉，馬斯克或國防部長赫塞斯並非在消息見報後決定取消該場簡報，而是川普親自命令幕僚停掉。

一位高層官員回憶，川普當時說，「伊隆到底在那裡幹嘛？確保他別去」。

Axios指出，馬斯克經常在白宮現身，隨意上社群媒體發文，以及政府效率部（DOGE）的激進削減策略，惹惱多位政府官員，計畫中的國防部簡報會讓川普生氣。

前述官員說，川普「仍然非常喜歡伊隆，但有一些紅線。伊隆在中國有很多業務，也在那裡有良好的關係，這場簡報就不是該做的事」。

川普曾表示，他不會容許馬斯克出現利益衝突，但批評人士對他的誠意表示懷疑。

Axios同時報導，這場簡報會事先曝光，國防部因此調查誰走漏消息，國防部長赫塞斯將2名高層官員停職。路透15日率先獨家披露，赫塞斯資深顧問之一的考德威爾（Dan Caldwell）被護送離開五角大廈，Politico隨後報導，國防部副幕僚長謝爾尼克（Darin Selnick）因同一起洩密調查而置於行政休假，也同樣被護送離開。

Politico指出，除了馬斯克的簡報事件，洩密調查著重在巴拿馬運河軍事計畫、紅海行動以及烏克蘭的情報收集。