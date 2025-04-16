美伊第二輪核談判在即 伊朗外長：濃縮鈾權利不容談判

美國和伊朗預計19日舉行第2輪核談判，伊朗外交部長阿拉奇16日則說，德黑蘭願意就伊朗濃縮鈾的相關潛在疑慮建立信任，但伊朗進行鈾濃縮的權利「不容談判」。

路透報導，阿拉奇此話是回應美方談判代表、中東特使威科夫15日的發言；威科夫稱伊朗若要和美國達成協議，必須停止並消除其鈾濃縮活動。美國總統川普還曾警告若美伊未能達成協議，可能採取軍事行動。

阿拉奇說，伊朗方面得知威科夫做出一些「對立的」說法，但在談判桌將表明真正的立場。

阿拉奇和威科夫12日已在阿曼首都馬斯開特舉行第一輪會談。伊朗官媒14日引述伊朗外交部發言人指出，第2輪美伊核談判仍將在馬斯開特舉行。但美媒Axios在13日引述消息人士報導，第2輪談判將改到義大利羅馬。

華府正希望透過協議限縮伊朗核計畫。伊朗官媒16日報導，美伊第2輪會談前，阿拉奇將在訪問俄羅斯時，替伊朗最高領袖哈米尼傳話給俄國總統普亭。

克里姆林宮15日婉拒評論俄國是否準備好接管伊朗的濃縮鈾庫存，以作為美伊日後潛在協議的一部分。英國衛報報導，伊朗預計會拒絕一項美方提議，即伊朗將其濃縮鈾轉移給俄國等第3方國家作為協議一環。