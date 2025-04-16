歐盟、英國峰會下月登場 雙方防務協議恐因漁業議題陷僵局

歐洲聯盟（EU）與英國下月將召開峰會，隨著川普重返白宮，美國對於北大西洋公約組織（NATO）以及保護歐洲的承諾蒙上陰影。歐盟和英國期待雙方防務安全協議成為峰會重點。

法新社報導，歐英峰會將於5月19日在倫敦登場，意味著開啟後脫歐時代多年爭執新篇章的契機，也是英國首相施凱爾（Keir Starmer）誓言「重啟」英歐關係的一環。

不過，在法國主導下，若干歐盟國家試圖將開啟雙方防禦談判與其他領域的協商掛鉤，其中漁業議題是一大癥結點。

一位外交消息人士說：「絕大多數成員國都支持在峰會期間簽署這項夥伴協議，但法國的立場比較多是基於自身利益考量。」

歐盟執委會預計今天向歐盟成員報告談判新進度。

漁業談判曾經是英國脫歐談判中最棘手的議題，如今再度登上英歐外交議程，因為允許歐洲漁船進入英國水域的協議即將於2026年到期。

法國與歐盟其他北海周邊國家希望能延續現有協議，但英國迄今並不情願。

儘管漁業在英國經濟所占比例甚微，仍牽動英國民眾的歷史情感，政治人物們也支持這個島國過去輝煌的航海探險史。

歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）特別顧問麥雅爾（Sebastian Maillard）指出，若在英格蘭5月1日舉行地方選舉前，向法國讓步，恐怕會引發不滿。

另一方面，巴黎當局認為延長協議是英國釋出善意的必要象徵。畢竟英國也希望在脫歐後貿易協議中的其他條款爭取更有利的條件，以提振停滯的經濟。

一位法國外交官說：「我們樂見5年前選擇脫歐的英國，如今想要向歐洲靠攏。我們現在可以在變動的戰略與經濟局勢下，建立符合彼此利益的正面議程…我們也期待聽到英國方面準備做出哪些承諾。」