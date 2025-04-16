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跨大西洋關係冷 歐洲擺脫美國科技呼聲日漸高漲

中央社／ 布魯塞爾15日綜合外電報導

隨著美國總統川普的行為比以往任何時候都更加難以預測，跨大西洋關係跌至新低，要求歐洲宣布擺脫美國科技的呼聲也越來越高。

法新社報導，從微軟（Microsoft）到Meta、蘋果（Apple）到優步（Uber），再從雲端運算到人工智慧（AI），歐洲人日常所使用的科技大多來自美國。

在川普重掌政權前，這些風險就曾引發激烈辯論，但現在歐洲開始認真看待這些問題，積極推動在公共合約中優先支持歐洲企業，以及支持知名美國服務的歐洲版本。

歐洲正面臨來自川普政府的關稅壓力，並揚言雙方若未能達成避免全面貿易戰的協議，將對美國科技公司徵稅作為反制措施，一股緊迫氛圍正逐漸籠罩歐洲。

數週以來，科技主權一直是各界關注的焦點：歐盟公布了其在全球AI競賽中的戰略，並正在討論建立自己的支付系統來與萬事達卡（Mastercard）競爭。

歐盟科技主管維爾庫南（Henna Virkkunen）說，「在科技方面，我們必須建立自己的能力」，並確立3個關鍵領域：AI、量子和半導體。

一大隱憂是，倘若雙邊關係惡化，華府可能會將其在數位領域的主導地位武器化，用以對付歐洲，而川普政府已開始將矛頭指向歐盟的科技規範。

這給了業界、專家和歐盟議員新的動力，促使他們要求歐洲加強自身基礎設施，並減少對少數美國企業的依賴。

歐洲議會議員游恩-古登（Stephanie Yon-Courtin）以美國對半導體出口的限制為例說，「完全依賴非歐洲技術使我們面臨戰略和經濟風險」。

川普 歐盟 美國

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