WHO成員國達協議 記取COVID-19教訓因應未來疫情
經過多年談判，多國今天凌晨達成具里程碑意義的協議文本；這項協議旨在就如何應對未來的大流行病達成一致，避免重演COVID-19疫情期間的錯誤。
法新社報導，經過3年多談判和最後一次馬拉松式的會議，疲憊不堪的代表們今天凌晨2時（台北時間16日上午8時）左右，在世界衛生組織（World HealthOrganization）總部達成協議。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「今晚是我們共同邁向更安全世界旅程中的重要里程碑。世界各國今天在日內瓦創造了歷史。」
5年前，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情奪走數百萬人生命，重創各國經濟。如今，隨著H5N1禽流感、麻疹、M痘和伊波拉等新的健康威脅不斷湧現，相關談判的急迫性日益增強。
在談判最後階段，美國削減對外援助支出，並揚言對藥品徵收關稅，也讓談判蒙上陰影。
直到最後一刻，仍有幾項棘手議題無法達成共識。
多位消息人士告訴法新社，討論主要癥結之一是在文本第11條，涉及大流行病相關衛生產品生產技術的轉移，特別是為了造福開發中國家的部分。拉丁美洲國家也在推動促進技術轉移。
在COVID-19疫情期間，這個議題一直是貧窮國家爭論的焦點，他們認為富裕國家囤積疫苗和檢測工具。
製藥業為經濟主力的幾個國家反對強制將技術轉移的構想，並堅持應為自願進行。
這項協議的核心是「病原體資訊獲取與利益共享系統」（Pathogen Access and Benefits-Sharing System,PABS）的提案，目的是允許與製藥公司快速共享病原體資料，使他們能夠快速開始研發抗疫產品。
最終，這份32頁協議全部以綠色顯示，代表已獲得世衛組織成員國的完全批准。
最終文本將於下月提交世衛組織年度大會簽署。
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