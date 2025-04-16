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涉妨礙逮捕尹錫悅 韓國警方搜查總統辦公室

中央社／ 首爾16日專電

為調查前韓國總統尹錫悅與總統警護處處長金成勛（音譯）因涉及妨礙警方先前逮捕尹錫悅的行動，韓國警方設立的緊急戒嚴特別搜查團今天對總統辦公室及警護處辦公室、警護處長官邸嘗試進行扣押搜查。

韓聯社引述警方人士說法報導，警方今天上午10時13分提出扣押搜查令，目前正在嘗試對警護處的加密電話伺服器相關資料及內部文件等進行取證。因搜查總統辦公室須經警護處許可，警護處表示將依法進行相關程序。

尹錫悅去年12月3日無預警發布緊急戒嚴，解除後遭國會彈劾，並以內亂罪遭調查，但因他持續拒絕出面受調，高層公職人員犯罪搜查處及警方特殊搜查團在今年1月3日第一次嘗試逮捕尹錫悅，但遭警護處阻止。

尹錫悅及金成勛因此涉嫌妨礙特殊公務執行，金成勛也涉嫌濫用職權，指示將加密電話伺服器的紀錄刪除。

警方認為尹錫悅在戒嚴以後都透過加密電話下達指令，包括阻止警方執行逮捕等，因此主張必須取得加密電話伺服器資料。但警方5次嘗試扣押相關資料，都因金成勛不允許而失敗。

這次是警方在尹錫悅遭免職下台後首次嘗試進行扣押搜查，且金成勛已在前一天請辭，外界認為，警方可能判斷這次扣押搜查成功機率較大。

尹錫悅 辦公室

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