快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

菲期中選舉在即 總統小馬可仕民調表現下滑

中央社／ 馬尼拉16日專電
菲國總統小馬可仕。美聯社
菲國總統小馬可仕。美聯社

菲律賓將於5月舉行期中選舉，根據菲律賓民調機構「亞洲脈動」今天公布的最新調查，總統小馬可仕的施政認可度與可信度均自前一個月下滑，是否會衝擊選情有待觀察。

「亞洲脈動」（Pulse Asia）定期就民眾對高層政府官員的施政表現進行調查，本次調查期間為3月23日至29日，受訪者為2400名成年菲人；被評量的高層官員包括總統、副總統、參議院議長及眾議院議長4人。

在施政表現方面，認可小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的民眾自2月的42%降至3月的25%，跌幅17個百分點；不認可的民眾自32%增至53%；無法決定的民眾自25%降至22%。

認可薩拉杜特蒂（Sara Duterte）的民眾則自2月的52%上升至3月的59%，升幅7個百分點；不認可的民眾自26%降至16%；無法決定的民眾自22%升至25%。

就可信度而言，信任小馬可仕的民眾同樣是自2月的42%降至3月的25%；信任薩拉．杜特蒂的民眾則自2月的53%上升至3月的61%。

「亞洲脈動」說，薩拉．杜特蒂是唯一施政表現評價改善的高層官員、也是唯一獲得多數民眾信任的高層官員，但並未說明原因。

另一方面，就政府當務之急而言，69%民眾認為是通貨膨脹控制，36%民眾認為是薪資調升，掃蕩貪腐和打擊犯罪各28%，另27%民眾認為是縮減貧窮。

菲律賓將於5月舉行期中選舉，選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員，小馬可仕和薩拉．杜特蒂都在為自家陣營的候選人拉票。評論人士認為，這將是決定兩家族政治前途的一場對決。

小馬可仕和薩拉．杜特蒂於2022年菲律賓總統大選時本是競選搭檔，但選後兩家族因對中政策、掃毒立場及政治利益等因素決裂。

本次調查進行時，薩拉．杜特蒂的父親、前總統羅德瑞戈．杜特蒂（Rodrigo Duterte）剛被小馬可仕政府送往荷蘭海牙不久，為其任內的侵害人權案件接受國際刑事法院審判；薩拉．杜特蒂本身則因涉嫌貪污及威脅刺殺小馬可仕，面臨國會彈劾。

小馬可仕 杜特蒂 薩拉

延伸閱讀

義大利總統馬達雷拉 住院安裝心律調節器

運沙船菲律賓水域翻覆 1中國船員死亡10人失聯

賴總統：打造資安國家隊 訂四年計畫

「時尚老佛爺」顯靈？現身法國總統官邸 同框第一夫人

相關新聞

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

對納粹的「取消」自此成為維繫聯邦德國之共同體的主流共識，此一成功的公共溝通經驗也讓德國知識分子與政治人物在面對危機與內部分歧時，特別傾向強調以民主文化下的公共辯論作為克服困境的解方

菲期中選舉在即 總統小馬可仕民調表現下滑

菲律賓將於5月舉行期中選舉，根據菲律賓民調機構「亞洲脈動」今天公布的最新調查，總統小馬可仕的施政認可度與可信度均自前一個...

加薩遍地未爆彈問題多 孩童撿拾被誤炸、遭改裝當武器

加薩地區經過以哈戰爭，如今布滿未爆彈。聯合國表示，在加薩發射的砲彈可能有高達一成沒有引爆，建築物廢墟中經常可見未爆彈，在戰火略為平息後，回家收拾或在廢墟中嬉戲的孩童，最容易受到未爆彈傷害。

義大利總統馬達雷拉 住院安裝心律調節器

義大利總統府今天證實，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）入住醫院安裝心律調節器，這是按照預定醫療計...

法以領袖通話 馬克宏推兩國方案將承認巴勒斯坦國

法國總統馬克宏今天致電以色列總理尼坦雅胡，向他強調法國支持以色列安全，並呼籲盡快解除哈瑪斯武裝、釋放以國人質。但馬克宏也...

新加坡解散國會 5月3日大選 考驗黃循財領導力

新加坡十五日解散國會，新的全國大選投票日訂於五月三日。總理黃循財的執政黨人民行動黨（PAP）幾乎篤定勝選，但該黨在五年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。