法國驅逐12名阿爾及利亞官員 要求阿國當局重啟對話

中央社／ 巴黎15日專電

法國總統府今天宣布，作為反擊，同樣驅除12名阿爾及利亞駐法國的領事與外交人員，並召回法國駐阿國大使進行「諮詢」。新聞稿譴責，「阿爾及利亞當局要為雙邊關係惡化負責」，並要求重啟對話。

法國與阿爾及利亞之間的角力近月來不斷升溫，雙方態度益發強硬。法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）15日傍晚宣布，召回法國駐阿爾及利亞大使，並以同樣方式，驅逐阿國駐法外交官員。

本月11日，3名阿爾及利亞人，包括一名領事館人員在巴黎遭到逮捕。他們被懷疑涉及綁架、劫持一名流亡法國的阿國政權反對者兼網紅。

作為報復，阿國當局13日宣布12名法國內政部工作人員被列為「不受歡迎人物」（persona non grata），要求他們在48小時內離開阿爾及利亞。

在今天公布的新聞稿中，艾里賽宮（Elysee Palace）譴責該決定「不合理」且「難以理解」。12名公務員今日已離開阿國，目前正在返回法國的路上。

法方指出，「阿爾及利亞當局要對雙邊關係的突然惡化負起責任」，同時呼籲阿國「展現責任感」，並「重啟對話」。

新聞稿寫道，在「困難」關係下，總統馬克宏決定召回法國駐阿爾及利亞大使羅馬戴特（Stéphane Romatet），以「諮詢」相關情況。

法國也將以對等方式，驅逐12名阿爾及利亞駐法國的領事館或外交部工作人員。

兩國衝突起因之一為移民問題。法國近來嘗試遣送具有威脅性、獲強制離境令（OQTF）的阿爾及利亞移民返國，卻屢遭阿國拒絕。對此，法方重申，將繼續「要求阿爾及利亞完全遵守其義務」。

法國東部城市米盧斯（Mulhouse）今年2月發生持刀攻擊案，造成至少1人喪命、5名員警輕重傷，37歲嫌犯是阿爾及利亞非法移民，名列「極端主義恐怖活動預防通報檔案」（FSPRT），但巴黎當局多次遣送都遭阿國拒收。

法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）今晚接受電視專訪時表示，阿爾及利亞只剩兩個選項：「持續升溫」或「對話」。他要求阿國遵守兩國協議，接收法國驅逐的阿爾及利亞人。

霍塔尤表示，馬克宏驅逐12名阿國使館人員作為回應的決定「適切」，並且態度強硬說道：「我不會給予任何國家羞辱法國的權利」。

4月初曾造訪阿爾及利亞試圖緩和雙邊關係的法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今晚也在社群媒體X發文，譴責阿國選擇衝突。他說，「必須對話，但不應該是單向的」。

法國 阿爾及利亞 馬克宏

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