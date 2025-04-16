專家：陸敲美痛點 拉攏盟友

白宮前官員、布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩訪問中國大陸十天後推文表示，大陸因應貿易戰計畫包括避免遭孤立及拉高美國消費者痛苦值，北京認為比美國更具韌性，能扛住貿易戰壓力。美國華府智庫戰略暨國際研究中心資深顧問甘迺迪指出，中國大陸希望擴大經濟刺激，正與所有國家談判。

美國對大陸商品課百分之一四五關稅，大陸回敬百分之一二五關稅。中央社報導，何瑞恩十二日於社群媒體發文表示，北京因應美中貿易戰的計畫圍繞三個核心要點，分別是保持冷靜堅定、避免被孤立及打擊美國痛處，北京並認為貿易戰短期內不會有解方。

何瑞恩說，北京讓民眾適應經濟動盪並將民怨導向美國，強調堅決抵制外來欺凌的歷史以喚起民族主義，同時努力與亞洲、歐盟及開發中國家尋求共同立場抵禦美方壓力。另外，大陸也打擊美國痛處，限制對美出口關鍵物資，對美經濟施壓並提高美國消費者痛苦，同時降低對美依賴。

何瑞恩指出，大陸領導人認為貿易戰是美國壓制中國崛起的大規模戰略一環，北京現在讓步只會引來美國更多壓力，因此把此刻視為戰略挑戰而非經濟危機，北京認為其政治體系比美國政府更具凝聚力、韌性及紀律，能扛住貿易戰壓力，釋出訊號表明將堅持下去並等待川普政策轉向，但「我不認為任何一方會在短期內讓步」。

甘迺迪出席華府智庫布魯金斯學會「全球對美國重置國際貿易的反應」線上座談時表示，他近期訪陸聽到中方重提中歐全面投資協定，甚至對跨太平洋夥伴全面進步協定表現出興趣，也做好與美談判準備並正等待時機，中方評估中美再度交手傷害可能在ＧＤＰ○點五至二％間。

甘迺迪指出，美國目前約占中國大陸十四％的出口額，所以直接衝擊相較於過去而言並不大；至於衝擊有沒有可能擴大？甘迺迪認為，取決於兩個面向，一是世界是否會響應美國對中國大陸的經濟限制，二是中國大陸是否能在失去對美市場後，振興國內市場的消費和投資。