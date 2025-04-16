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習近平訪馬來西亞 川普稱中越想搞垮美

聯合報／ 編譯徐榆涵、記者陳宥菘／綜合報導
中國大陸國家主席習近平（右）十五日抵達吉隆坡國際機場，與馬來西亞總理安華（前排右二）握手。（路透）
中國大陸國家主席習近平（右）十五日抵達吉隆坡國際機場，與馬來西亞總理安華（前排右二）握手。（路透）

中國大陸國家主席習近平十四日啟程東南亞國是訪問，第一站與越南簽署四十五份合作文件，美國總統川普認為「中越正在研究如何搞垮美國」；習近平昨轉往馬來西亞訪問，在馬國報章發表署名文章強調願與東協「衝破單邊主義、保護主義逆流」。

衛報報導，在其他國家趁著九十天關稅寬限期試圖與美方協商之際，面臨美國高達百分之一四五關稅壓力的中國領導人習近平出訪越南、馬來西亞與柬埔寨，加強中國與鄰國的關係，展現北京作為穩定貿易夥伴的形象，與華盛頓當前混亂且反覆的政策形成鮮明對比。

美國總統川普十四日在白宮說，中國和越南可能在討論如何「搞垮」美國。（歐新社）
美國總統川普十四日在白宮說，中國和越南可能在討論如何「搞垮」美國。（歐新社）

川普十四日在白宮與薩爾瓦多總統布格磊會晤，被問到習近平出訪等問題時，聲稱中越可能在討論如何「搞垮」美國。他說，「我不怪中國，我不怪越南，我不怪它們，我看到它們今天在開會，這是一次很棒的會議，就像在想我們該如何搞垮美國？」

越南是受到川普「解放日」對等關稅重擊的東南亞國家之一，稅率達百分之四十六。美國是越南主要出口市場，品項從鞋類、服裝到電子產品等各種重要商品，今年前三個月越南自大陸進口商品總值約三百億美元，對美國出口三一四億美元，而近年大陸境內製造商為躲避川普第一任期施加的關稅南移，越南吸引了數十億美元大陸投資。

儘管習近平早在川普宣布新一輪關稅前就已計畫出訪，但此次出訪時機對中方而言頗為有利。根據中越國營媒體報導，兩國已簽署四十五項協議，包括鐵路連接計畫。

習近平昨轉往東協現任主席國馬來西亞國是訪問。他在馬國媒體發表署名文章指出，大陸在東協對話夥伴中最先加入「東南亞友好合作條約」，率先同東協建立自由貿易區和全面戰略夥伴關係，面對亞洲金融危機、新冠疫情等挑戰及經濟全球化逆流互幫互助，「團結就是力量，合作才能共贏」，喊話東協抵禦地緣政治和陣營對抗暗流。

習近平表示與馬國是「安危與共、榮辱與共、患難與共的命運共同體」，雙方要密切戰略溝通，增進政治互信，落實兩國政府共建「一帶一路」合作規畫，加強發展戰略對接，深化互利合作，加強產業鏈供應鏈合作，重點推動數位經濟、綠色經濟、藍色經濟、旅遊經濟合作。

習近平昨晚飛抵馬來西亞，馬國總理安華親自接機。習近平在機場發表書面演說表示，作為重要發展中國家和全球南方成員，中馬兩國深化高水準戰略合作符合兩國共同利益，有利於區域乃至世界和平、穩定、繁榮。據馬國外交部消息，兩國將簽署諒解備忘錄、協議書。

星洲日報引述銀河證券分析，東協是受美國對等關稅衝擊最大的區域之一，可能促使北京與東協加強經濟關係及重啟類似東協加三（中日韓）合作倡議。

美國 習近平 馬來西亞

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