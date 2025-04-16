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新加坡解散國會 5月3日大選 考驗黃循財領導力

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
新加坡總理黃循財。路透
新加坡總理黃循財。路透

新加坡十五日解散國會，新的全國大選投票日訂於五月三日。總理黃循財的執政黨人民行動黨（PAP）幾乎篤定勝選，但該黨在五年前大選已因選民對政府日益不滿而選情受挫，加上美國關稅正顛覆全球經濟，這次大選將考驗黃循財的領導力。

新加坡總理公署十五日下午宣布，總統尚達曼當天在黃循財建議下解散國會，提名日則訂於四月廿三日。今年選民人數比二○二○年大選增加逾十萬人，選區從卅一個增至卅三個，改選的國會議席從九十三席增至九十七席。

法新社報導，這次大選時逢星國多事之秋。美國總統川普一月回任後，星國繁榮仰賴的全球貿易系統承受嚴重壓力；川普的關稅干擾全球供應鏈並引發美中全面貿易戰擔憂，星國作為全球重要轉運樞紐自覺身處風險當中。

五十二歲的黃循財十五日就在臉書發文說，星國正面臨全球劇變，世界變得更不確定、動盪且不穩定，「過去數十年造就星國成功的全球環境，或許不再存在」，因此他決定啟動大選，「在這個關鍵點，新加坡人應決定由哪個團隊領導國家，共同制定前進道路」。他上周更在國會警告「基於規則的全球化和自由貿易時代已結束」。

美聯社報導，新加坡一九六五年獨立後一直由PAP執政；前總理李顯龍去年五月在執政廿年後卸任，交棒給當時的副總理兼財長黃循財，代表第一任總理李光耀開啟的家族王朝結束。

黃循財去年十二月也接掌PAP秘書長，這次將是他接棒後首次領軍迎戰大選。

法新社引述星國政治分析家穆斯塔法指出，五月大選對執政黨可能是「最艱難」選戰。新加坡管理大學法律系副教授陳慶文也說，千禧世代和Ｚ世代選民更能接受國會有可信賴的反對勢力。穆斯塔法也暗示經濟不穩定可能讓選民傾向「避險」而有利執政黨，但陳慶文指，在野黨在新冠疫情期間舉行的上次大選有斬獲。

二○二○年大選時PAP在九十三席拿下八十三席，維持絕對多數，但得票率掉到約六成一，接近歷史低點；主要在野黨之一工人黨則從先前的四席增至十席。

PAP這次將派出逾卅名新候選人來活絡該黨。黃循財將爭取穩固民意授權來帶領國家；陳慶文說，這將強化黃循財和其政府施政手腕，以推行保護經濟並與他國談判的政策措施。

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