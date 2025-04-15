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習近平訪越南 川普：意圖搞垮美國

中央社／ 河內15日綜合外電報導

中國國家主席習近平今天結束越南訪問行程，敦促越南攜手維護自由貿易。美國總統川普（Donald Trump）表示，習近平此行旨在「搞垮」美國。

法新社報導，習近平展開東南亞訪問行程，除了越南以外，也將造訪馬來西亞與柬埔寨。在各國面臨川普關稅威脅之際，北京當局試圖將自身定位為更穩定的替代者。

根據中國官媒，習近平昨天與越共總書記蘇林會談時，呼籲中越兩國反對單邊霸凌行為，維護全球自由貿易體系穩定。

川普隨後在白宮告訴記者，他們的談話旨在傷害美國。他表示：「我不責怪中國。我不怪罪越南。我不會責備。我看到他們今日舉行會議，這很好。」

但川普也指出：「這是一次愉快的會面...似乎試圖要弄清楚，我們如何才能搞垮美國。」

川普 美國 習近平

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