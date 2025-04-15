菲律賓漁民捕獲5水下無人潛航器 一艘已對中國發信號

菲律賓軍方今天表示，菲律賓漁民發現5艘水下無人潛航器（underwater drone），可以蒐集可能有助於進行「水下作戰」的情資，並表示其中至少一艘已對中國發送信號。

法新社報導，菲律賓和中國在出現領土爭議的南海對抗數月，此事於馬尼拉準備本月稍晚與條約盟友美國展開大規模軍事演習之際曝光。

菲律賓軍事官員今天在簡報中告訴記者，這些水下無人潛航器於2022年到2024年間，在「不僅對菲律賓國防和安全，也對國際海上航行具戰略重要性」的地點發現。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，相關資料蒐集之舉「超越航行的目的」，並表示有關情資可以被用於「水下作戰」，以及在水下進行威脅偵測和武器測試。

崔尼代拒絕指明這些水下無人潛航器的來源，強調其中數艘帶有中國標記，至少一艘已經對中國發送信號。他指出：「對（在其中一艘找到的）SIM卡進行鑑識，根據技術分析，這張卡片的最後聯繫對象在中國大陸。」

崔尼代表示，有3艘水下無人潛航器是在菲律賓呂宋島北部海岸發現，其中兩艘在台灣南方的巴林當海道（Balintang Channel）附近發現。

另外兩艘分別在被視為「關鍵咽喉點」（criticalchokepoint）的中部瑪斯貝特島（Masbate）和南部民答那峨島（Mindanao）附近找到。

中國大使館沒有立即回應置評請求。

菲律賓今天另外宣布今年菲美肩並肩（Balikatan）聯合軍事演習將會首度展開「整合式防空暨飛彈防禦」（Integrated Air and Missile Defense，IAMD）能力測試。

約出動1萬名士兵的這項聯合軍演定21日至5月9日舉行。

肩並肩演習菲方發言人洛希科（Michael Logico）說：「我們將演習當作預演。我們將會落實上一次肩並肩時規畫於這次予以執行的一項計畫。」